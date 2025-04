Diego Lopes quebra seu silêncio depois de cair para Alexander Volkanovski no UFC 314: ‘Eu fiquei aquém da noite passada’

Diego Lopes não conquistou o título de penas no UFC 314 no sábado, mas ele não está pendurado na cabeça em vergonha depois de fazer cinco rodadas com o maior lutador de 145 quilos de todos os tempos em Alexander Volkanovski.

Menos de dois anos depois de fazer sua estréia no Octagon, Lopes invadiu seu primeiro evento principal e deu a Volkanovski tudo o que ele poderia lidar em cinco rodadas. Lopes marcou muitos chutes grandes, mas acabou com a falta dos scorecards, com os juízes dando a Volkanovski a luta 49-46, 49-46 e 48-47 depois que tudo acabou.

No domingo, Lopes divulgou uma breve declaração sobre as mídias sociais que abordam sua perda.

“Sempre com minha cabeça erguida, um sorriso no rosto”, disse Lopes. “Fiquei aquém da noite passada, falhei em algumas coisas. Voltarei ao trabalho, melhorar, corrigir os erros e seguir em frente. Obrigado a todos pelo seu apoio. Como sempre digo:” Nada acontece “.

Certamente não houve vergonha no desempenho de Lopes depois que ele se envolveu em uma luta da noite contra Volkanovski, que fez história como o primeiro lutador com mais de 35 anos de idade a conquistar um título em uma divisão de 155 libras ou mais baixo no UFC.

Lopes parecia ter um começo lento na rodada de abertura, o que é incomum para seu estilo agressivo e cheio de ação, mas ele mudou as coisas na segunda estrofe, depois de cortar Volkanovski com um soco duro e derrubá-lo brevemente.

A partir daí, Lopes estava constantemente lutando contra Volkanovski por cada centímetro dentro da gaiola e ele acertou muitos chutes grandes, como evidenciado pelo rosto bateu do australiano quando a luta terminou.

Ainda assim, Lopes ficou aquém dos scorecards, mas ainda prestou homenagem a Volkanovski por um trabalho bem feito durante sua entrevista pós-luta no Octagon.

“Foi uma honra compartilhar o octógono com um cara como Alexander Volkanovski”, disse Lopes. “Mas eu estarei de volta. Este é um homem que é tão experiente no UFC. Eu posso me ver vindo. Vou melhorar, vou voltar e vou ser um campeão.”