Dignidade: “Atuação do Terceiro Setor” do MPAL e UMJ se unem em prol do Lar Frei José

Um olhar diferente com responsabilidade, sensibilidade, respaldado pela promoção de cidadania e, consequentemente, dignidade. Guiados por essa convicção, o Ministério Público de Alagoas (MPAL), por meio da 24ª Promotoria de Justiça da Capital (de Fundações) e a direção da Universidade Mário Jucá visitaram o Lar Frei José – Santo Antônio de Pádua, em mais uma etapa do projeto Atuação em Rede do Terceiro Setor. O propósito é de suprir as carências detectadas oferecendo melhor qualidade de vida para as 68 pessoas que lá residem.

De acordo com o promotor de Justiça Givaldo Lessa, a entidade funciona há 32 anos e passa por dificuldades sobrevivendo apenas de doações.

“Os representantes da Universidade Mário Jucá foram convidados pela Promotoria a conhecer a entidade e diante do trabalho desenvolvido se dispuseram a realizar ações visando corrigir ou mitigar os problemas que foram identificados. Inicialmente, os estudantes elaborarão um projeto de incêndio sendo supervisionados pelos professores. Também ficou prevista a confecção de um prontuário detalhado e informatizado dos assistidos e isso já trará grandes benefícios”, explica o promotor.

O vice-reitor da UMJ, Mario Cesar Jucá Filho, destaca que a iniciativa, em forma de parceria, inclui suporte tecnológico, apoio de pessoal e assessoramento geral à instituição, fortalecendo as ações do lar e contribuindo para a melhoria dos serviços prestados. Ele também ressaltou a responsabilidade social da instituição,

“Esta colaboração reforça o compromisso da UMJ com a responsabilidade social, unindo esforços para impactar positivamente a comunidade”, destaca o vice-reitor.

Entre as pretensões, os cursos de Arquitetura e Engenharia da UMJ farão estudos e projeto para a efetivação de reformas necessárias que possam garantir a utilização de um imóvel vizinho para receber os idosos abrigados no referido lar. Além disso, serão adotadas medidas visando a regularização formal dessa assistência que já é prestada de fato. Além disso, outras providências estão sendo estudadas para que o poder público, outras entidades do terceiro setor e outras pessoas físicas e jurídicas, possam contribuir com a regularização e a qualidade de vida das pessoas atendidas. O Lar Frei José- Santo Antônio de Pádua passa por adequações para se moldar à legislação vigente e seguir as orientações expedidas pelos órgãos de controle.

“Gostaríamos de agradecer o apoio que está sendo dado ao projeto pela Universidade Mário Jucá e registrar que essa é uma demonstração inequívoca da preocupação dessa instituição de ensino com o seu papel no contexto social, reforçando o quanto isso é importante para fomentar em seu corpo discente sentimentos de responsabilidade social e empatia com seguimentos mais necessitados”, conclui o promotor Givaldo Lessa.

O projeto

O Projeto “atuação em rede do terceiro setor” é um projeto que é desenvolvido pelo Ministério Público com a intenção de realizar uma aproximação e sensibilização das grandes entidades, principalmente fundações de grande porte, com outras entidades menores para que de forma simbiótica elas possam se ajudar mutuamente e atingir uma maior quantidade de pessoas e de forma mais efetiva.