Dione Barbosa, do UFC Vegas 105

Diana Belbita está de costas contra a parede depois de perder cinco de suas sete lutas no UFC até agora, mas isso não significa o adversário Dione Barbosa espera uma noite fácil na gaiola no sábado em Las Vegas.

Barbosa retorna à ação no UFC Vegas 105, depois de cair uma decisão em uma partida de notícia curta com Miranda Maverick em julho passado, e ela disse ao MMA lutar que está tratando Belbita como uma lutadora de elite enquanto tenta melhorar para 2-1 na promoção.

“Se depende de mim, sua série ruim continuará”, disse Barbosa rindo. “Gosto desta partida porque ela experimentou e enfrentou adversários difíceis como Molly [McCann]que acabou de se aposentar. Mas ela tem muito mais experiência do que eu. Eu tenho 10 lutas de MMA e ela tem 24 anos. Esse é o tipo de luta que eu quero, enfrentar e me testar contra meninas experientes. ”

Belbita mantém o UFC vence sobre Hannah Goldy e Maria Oliveira, mas perdeu quando combinados duas vezes contra McCann, e também ficou aquém contra Karolina Kowalkiewicz, Gloria de Paula e Liana Jojua.

Nada disso importa para Barbosa, que sabe que também precisa de uma vitória.

“Estou indo para uma guerra”, disse Barbosa. “Eu não levo em consideração a situação em que ela está agora. Também estou perdendo. Fiz uma briga em pouco tempo, mas isso não importa. No final do dia, é uma perda. Estou treinando como se fosse uma luta pelo título. Eu realmente, realmente, realmente quero nocauteá -la, mas sou um grappler. Se eu vir uma oportunidade, terminarei.”

Barbosa mais uma vez fez seu campo de treinamento no UFC Performance Institute, em Las Vegas, e descobriu que ele traz vantagens e desvantagens. Por um lado, ela está sempre cercada por atletas de alto nível que estão abertos ao conhecimento de troca; Por outro lado, não é o ambiente mais privado.

“Mas não tenho problemas para o treinamento com pessoas que posso acabar lutando no futuro”, disse Barbosa. “Às vezes é irritante, mas é uma oportunidade. É mais difícil para as mulheres encontrarem as pessoas treinar, outras mulheres, então temos que treinar com aquelas que aparecem – mesmo que sejam da mesma classe de peso. Gosto. Se tivermos que lutar um no outro, que assim seja. Tudo é bom.”

Por exemplo, após uma estréia bem -sucedida contra Ernesta Kareckaite no UFC 301, Barbosa chamou Ivana Petrovic. Ela encontrou Petrovic várias vezes durante este acampamento no UFC Pi. É tudo cordial de acordo com Barbosa e suas interações não os impediriam de enfrentar um dia.

Barbosa foi oferecida uma luta no recente cartão do UFC México, mas acaba entrando na gaiola uma semana depois do UFC Apex. O morador de Las Vegas estava ansioso para competir após uma longa demissão, mas prefere que não viajasse para a Cidade do México para competir.

“Assim que ouvimos falar da luta do México, começamos a nos preparar para a alta altitude”, disse Barbosa. “Você tem que gastar mais para se preparar para isso. Nós íamos lá três, quatro semanas antes. Fiquei chateado quando eles me pressionaram uma semana depois porque eu queria lutar, mas ao mesmo tempo era bom porque eu teria que investir muito menos [money] Para este acampamento. ”

“The Witch” quer permanecer ativo e lutar o mais rápido possível com uma vitória no UFC Vegas 105, e tem potenciais oponentes em mente.

“Eu deveria lutar contra Casey O’Neill, concordamos verbalmente, mas ela se machucou uma semana depois”, disse Barbosa. “Ela fez uma cirurgia no joelho. Na verdade, ela está tratando aqui [at the UFC PI] E nós nos vemos eventualmente. Eu quero lutar com ela porque ela está classificada, mas não há como agora. Como eles atualizaram o ranking e JJ Aldrich está classificado agora, eu a chamo. Eles já me dariam um oponente classificado, então por que não? “