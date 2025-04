Diretor do FBI posta foto de Wisconsin Judge’s Perp Walk, possivelmente violando a política do DOJ

CNN

O diretor do FBI, Kash Patel, postou uma foto em x sexta -feira à noite do juiz de Wisconsin, que foi preso por supostamente obstruir agentes de imigração enquanto ela era algemada, sendo escoltada para um veículo por funcionários.

A foto do juiz do circuito do condado de Milwaukee, Hannah Dugan, não mostra seu rosto, mas mostra que ela é escoltada por três agentes policiais em uma caminhada. A legenda de Patel dizia: “Ninguém está acima da lei”.

De acordo com a política de contatos de confidencialidade e mídia listada no site do Departamento de Justiça, o pessoal do DOJ “não deve divulgar voluntariamente uma fotografia de um réu, a menos que atenda a uma função de aplicação da lei ou a menos que a fotografia já faça parte do registro público no caso”.

O ex -procurador -geral Eric Holder, que implementou a política durante o governo Obama, trabalhou durante seu mandato para tornar mais difícil para os membros da mídia obter fotos de réus, como chutes de caneca.

Holder disse à CNN que o post de mídia social de Patel viola essa política.

“Quaisquer que sejam os problemas com o que o juiz fez, eles estão tentando maximizar a intimidação”, disse Holder em comunicado à CNN.

Não está claro após o post de Patel em X se o atual procurador -geral Pam Bondi tiver mudado a política de conduta para o pessoal do Departamento de Justiça em relação às fotos dos réus.

“A prisão é o ponto”, disse Craig Mastantuono, advogado de Dugan, à CNN em entrevista. “É uma partida clara da política. Não havia ameaça à segurança pública. Ela não teve a chance de entrar e oferecer seu lado da história”.

Dugan foi preso pelo FBI na sexta -feira e está enfrentando duas acusações por obstrução e ocultação de um indivíduo da prisão. Dugan fez uma aparição inicial no tribunal na sexta -feira e foi libertado da detenção após a audiência.

O FBI não respondeu para comentar o post do diretor.

