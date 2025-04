DL Hughley diz que Abreg Garcia Battle é sobre o devido processo, a alma da nação

Reproduza o conteúdo do vídeo

Democratas indo para a guerra com Presidente Trump Suposto membro de gangue KILMAR ABRGO GARCIA Faz todo sentido DL Hughley Que disse que é realmente uma batalha pelo que deve mais importar para todos os americanos.

As coisas ficaram difíceis na terça -feira é “tmz ao vivo” quando Harvey Abreg Garcia sugerido que os democratas da colina querem morrer é … considerando que ele foi acusado de espancar sua esposa e ter uma afiliação ao MS-13, uma gangue criminosa internacional.

DL acha que você está perdendo se você acha que o caso é apenas um marido e um pai de Maryland … ele diz que é sobre a administração do governo Trump pensando que pode “afastar” alguém que deseja, sem dar a eles o dia no tribunal.

Enquanto Harvey sugere que o foco seja Abrega Garcia, em vez da economia e da 401 (k) s, é o tipo de estratégia que custou aos democratas da Casa Branca e do Congresso – o DL diz que a luta pelo devido processo é sobre lição nacional menor que a nação.

Ele diz que a Suprema Corte também pensa que é uma questão urgente … apontando para o fato de que Scotus tomou uma decisão de Emmergency por 7-2 no fim de semana passado, levando o POTUS que ele precisa para bombear seus freios sobre de desproportações.

E, DL, dentro de uma ladeira super escorregadia à frente que termina com o juiz Prez interpretando, júri e execução com cidadãos americanos – especialmente o Black and Brown Onees – e enviando -os para prisões estrangeiras.