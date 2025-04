Dodgers Superstar Shohei Ohtani dá as boas -vindas à menina

A estrela dos Dodgers e sua esposa Mamiko Tanaka – Um ex-jogador profissional de basquete de seu nativo Japão- recebeu uma filha no sábado, anunciou a equipe.

O nome do pequeno slugger não foi revelado … mas Shohei recebeu uma mensagem de que e as mães eram felizes e saudáveis.

Este é o primeiro filho do casal … e gerente Dave Roberts Disse antes do jogo dos Dodgers na noite de sexta -feira no Texas, que Ohtani era é a lista de paternidade da MLB.