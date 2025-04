Doge esperava mirar no DHS com cortes de pessoal, inclusive no Serviço Secreto dos EUA

CNN

Espera -se que o Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk mira no Departamento de Segurança Interna nos próximos dias, buscando cortes potencialmente importantes para o pessoal de suas agências, incluindo o Serviço Secreto dos EUA, disseram várias fontes à CNN.

O DHS está se preparando para o que poderia representar demissões significativas, quatro fontes familiarizadas com o assunto que receberam anonimato para falar livremente disseram à CNN, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, e a escala e o escopo definitivos não foram estabelecidos.

Nesta semana, disseram duas das fontes, houve negociação e lobby e lobby entre Doge, a Casa Branca e a liderança de segurança interna, com cada um dos componentes do departamento que se espera ter impacto de maneira diferente. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA, deve ser dizimada, disse uma das fontes.

Alfândega e proteção de fronteiras e imigração e alfândega também estão enfrentando potenciais cortes, disseram duas das fontes.

Um funcionário sênior do DHS disse à CNN que o departamento está “determinado a eliminar os resíduos do governo que estão acontecendo há décadas à custa do contribuinte americano. Em todo o DHS, eliminaremos as posições críticas não-missionárias e os obstáculos que se lembram de sua missão.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, deve enviar um email para o pessoal de seu departamento nos próximos dias, apresentando os cortes esperados, com um email separado nas obras detalhando as opções potenciais para os funcionários incluir separações voluntárias e aposentadorias precoces. Uma das fontes deixou claro que o nome de Noem pode estar nesse e -mail – mas é o melhor assessor de Trump Stephen Miller, Doge e outros funcionários da Casa Branca tomando as principais decisões.

Os cortes no Serviço Secreto chegariam em um momento particularmente desafiador para a agência, que foi tenso pelo que os principais funcionários lançaram como um ambiente de ameaça dinâmico e sem precedentes, incluindo duas tentativas de assassinato ao presidente Donald Trump no verão passado. A agência foi destruída com problemas de baixo moral, esgotamento, baixo pessoal e retenção.

A agência gastou US $ 2 milhões em fevereiro passado em um anúncio de recrutamento de televisão, tocando no diretor de filmes de sucesso de bilheteria Michael Bay para o anúncio.

As autoridades discutiram repetidamente em testemunho em Capitol Hill após a tentativa de assassinato em Trump em Butler, Pensilvânia, que a agência é subfinanciada e pouco resgatada.

Todos os cortes da agência, disseram uma das fontes, provavelmente afetarão a equipe administrativa e técnica, mas também poderá afetar novos contratados e aqueles que estão dentro de seu período de estágio, posições que são mais facilmente cortadas. Não é esperado que a fonte disse que impactar imediatamente as missões e a prontidão da agência – embora pudesse a tempo, principalmente se as funções de aplicação da lei precisarem preencher posições de apoio vago.

Há uma tremenda ansiedade sobre o que poderia ocorrer no USSS entre os funcionários de classificação, disseram as fontes, e hesitaram em falar com os repórteres devido à ameaça de testes de polígrafo.

“É difícil para o serviço executar uma estratégia, que é reforçar seus recursos e financiamento – especialmente após o ataque ao presidente Trump em Butler. Como eles construem essa estratégia agora que agora tem que reduzir uma força de trabalho?” questionou Jonathan Wackrow, colaborador da CNN e ex -agente da USSS.

Wackrow continuou: “A missão não é diretamente impactada com o que está sendo proposto neste momento – mas com o tempo. Você começa a criar essas vulnerabilidades intrínsecas em sua força de trabalho que podem levar a outro mordomo”.