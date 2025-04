Dois dias após mudança, mulher é encontrada sem vida em residência de Porto Real do Colégio

Um caso intrigante chamou atenção da polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na madrugada deste domingo (06), em Porto Real do Colégio, município próximo a Penedo. Por volta das 00h36, uma pessoa foi encontrada morta dentro de uma residência no Centro da cidade, com circunstâncias ainda não esclarecidas.

A polícia foi acionada após uma equipe do SAMU solicitar apoio ao constatar que a vítima já estava sem vida no momento da chegada dos socorristas. De acordo com Rayline, técnica de enfermagem que participou do atendimento, o chamado inicial indicava um possível acidente envolvendo queda de altura. No entanto, ao entrarem na residência, a equipe encontrou a vítima sem sinais vitais, já posicionada sobre uma cama.

Informações colhidas no local com o irmão da vítima revelam um cenário delicado. A vítima, que não teve a identidade revelada, enfrentava problemas psiquiátricos e havia acabado de se mudar para o imóvel, onde morava sozinha há apenas dois dias. Segundo relatos, ele e a proprietária da casa encontraram o corpo despido e caído no chão do banheiro. O corpo foi colocado na cama até a chegada das equipes médicas.

Ainda conforme a equipe do SAMU e familiares, não havia sinais evidentes de violência física, como hematomas, cortes ou perfurações. Diante da ausência desses sinais, a polícia comunicou o ocorrido ao Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) de Penedo, que acionou o Instituto Médico Legal (IML) para remoção e exames periciais.

O corpo foi recolhido pelo IML sob o registro no Boletim de Identificação de Cadáver (BIC) número 049049. As autoridades policiais seguem com as investigações abertas para determinar com exatidão as causas e circunstâncias da morte.

O caso repercute em Porto Real do Colégio e região, aumentando a expectativa por respostas rápidas sobre o ocorrido.