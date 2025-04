Donald Trump levantou quase US $ 240 milhões para sua inauguração – mais que o dobro do recorde anterior, os novos arquivos mostram

CNN

O comitê inaugural do presidente Donald Trump coletou US $ 239 milhões de US $ 239 milhões Para as festividades em torno de seu juramento este ano-com algumas das pessoas mais ricas do país e as maiores empresas fazendo grandes cheques, enquanto procuravam se agradar com o republicano antes de seu retorno à Casa Branca.

O transporte total relatado no domingo pelo comitê inundou O então recorde de US $ 107 milhões que Trump levantou para sua primeira inauguração em 2017 e é quatro vezes os quase US $ 62 milhões coletados por seu antecessor imediato, Joe Biden, por seu posto de imersão durante a pandemia Covid-19 em 2021.

O maior doador do Comitê de Trump foi o Pride de Pilgrim, com sede no Colorado, que contribuiu com US $ 5 milhões, segundo o registro de domingo à noite com a Comissão Federal de Eleições. A empresa de criptomoeda Ripple Labs deu quase US $ 4,9 milhões, enquanto outro interesse criptográfico, o aplicativo de negociação Robinhood, doou US $ 2 milhões.

O relatório mostra que alguns dos doadores mais generosos garantiram papéis no governo Trump, incluindo o financiador do Arkansas, Warren Stephens, a escolha de Trump para servir como embaixador dos EUA no Reino Unido. Ele doou US $ 4 milhões, de acordo com o documento. Jared Isaacman, um empresário bilionário que aguarda a confirmação do Senado para o chefe da NASA, deu US $ 2 milhões – assim como Melissa Argyros, a escolha de Trump como enviado dos EUA à Letônia.

Linda McMahon, que atua como secretária de Educação de Trump, doou US $ 1 milhão. Seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, doou US $ 250.000.

Os comitês inaugurais são impedidos de aceitar contribuições estrangeiras, mas não há limites legais no tamanho das doações que esses comitês sem fins lucrativos podem receber. No período que antecedeu o evento, as principais empresas anunciaram que estavam tomando banho com o comitê com cheques de sete dígitos. E os chefes de alguns dos grandes doadores corporativos inaugurais deste ano-incluindo o meta-chefe Mark Zuckerberg e o fundador da Amazon, Jeff Bezos-marcaram assentos no Prime no juramento de 20 de janeiro de Trump dentro da Rotunda do Capitólio. Cada empresa doou US $ 1 milhão ao comitê.

“Não é realmente bom ver esse número subir”, disse Max Stier, presidente e CEO da Parceria para o Serviço Público, sobre as somas cada vez mais atraentes associadas a inaugurações. “É uma indicação de um mecanismo de juros monetários para direcionar dinheiro a um presidente recém -eleito a favor do curry”.

O comitê inaugural de Trump Vance relatou receber quase US $ 245,3 milhões e reembolsar um pouco mais de US $ 6 milhões em doações. Ao todo, cerca de 60% do dinheiro do comitê veio de mais de 130 doações de sete dígitos, destacando o papel de fora dos interesses profundos na subscrição dos eventos chamativos que giram em torno de inaugurações.

Domingo marcou 90 dias desde a inauguração, o prazo legal para o comitê inaugural divulgar suas doações de US $ 200 ou mais aos reguladores federais. Mas seu relatório à Comissão Federal de Eleições oferece apenas uma imagem parcial, porque não precisa detalhar como gastou o dinheiro ou o que pretende fazer com quaisquer contribuições restantes.

Um porta -voz do comitê inaugural não respondeu a uma investigação no domingo sobre os gastos e o tamanho das contribuições restantes.

Uma pessoa próxima à captação de recursos de Trump indicou anteriormente que o excesso de doações deve ser direcionado à biblioteca presidencial de Trump, pela qual ele começou a coletar somas. Por exemplo, os termos de um acordo de difamação que Trump alcançou no final do ano passado com a ABC News dirigiu US $ 15 milhões a uma “Fundação Presidencial e Museu”.

Outras figuras notáveis ​​que fizeram doações pessoais de US $ 1 milhão ao Comitê de Trump incluíram o CEO da Openai, Sam Altman, o Honcho Paul Singer e Miriam Adelson, um benfeitor político de Trump de longa data e a viúva do magnata do cassino Sheldon Adelson.

Alguns dos doadores inaugurais revelaram que o domingo tem interesses perante o governo, incluindo empresas de criptografia que buscaram alívio da regulamentação da era Biden de sua indústria e empresas como a US Steel, que está aguardando ação do governo Trump sobre a aquisição potencial da empresa japonesa Nippon Steel. Deu um pouco mais de US $ 100.000.

A fabricante de chips Nvidia, atingiu as restrições de exportação à China em meio a uma guerra comercial crescente, deu US $ 1 milhão.

Steve Kerrigan, que supervisionou os dois comitês inaugurais do presidente Barack Obama e ajudou a produzir o evento de Biden em 2021, disse à CNN que o tipo de dinheiro que Trump arrecadou exceder em muito o que é necessário para subscrever eventos inaugurais.

Os registros mostram que o Comitê da Primeira Inauguração de Obama cobrou aproximadamente US $ 54 milhões – o dinheiro que Kerrigan disse cobriu adequadamente os custos de “o maior evento político planejado da história dos EUA”.

A primeira inauguração de Obama incluiu 10 bolas oficiais, um desfile expandido e um concerto repleto de estrelas no Lincoln Memorial. A segunda inauguração de Trump apresentou três bolas oficiais. Outros eventos de Trump incluíram uma manifestação de inauguração em uma arena em Washington e uma celebração, completa com fogos de artifício, em seu clube de golfe em Sterling, Virgínia.

Grupos de Kerrigan e Watchdog, como o Cidadão Público Liberal, pediram que a legislação federal coloque alguns corrimãos na captação de recursos e imponha uma maior divulgação aos gastos inaugurais.

“Eu sei que não é um fundo público, mas o público tem o direito de saber como esses dólares são gastos”, disse Kerrigan, que agora preside o Partido Democrata de Massachusetts.

Um projeto de lei introduzido este ano pela senadora Catherine Cortez Masto, democrata de Nevada, exigiria divulgação detalhada de quem recebeu pagamentos de fundos inaugurais, proibiria o uso pessoal de doações inaugurais e exige que qualquer dinheiro restante fosse a instituições de caridade reconhecidas pelo IRS.

Os esforços anteriores para mudar a lei que regem a divulgação inaugural do fundo falharam.

Os gastos do primeiro comitê inaugural de Trump provocaram uma investigação do procurador -geral de Washington, DC. Isso resultou em um acordo de US $ 750.000 pago pela Organização Trump e pelo Comitê Inaugural por alegações de que o Comitê havia pago demais o espaço de eventos no centro de Washington, então de propriedade da empresa de Trump.

As entidades Trump negaram irregularidades e descreveram o acordo conforme necessário para evitar um julgamento caro.