Doug Emhoff critica seu escritório de advocacia por ter concordado com Trump Administaiton

Falando em um jantar de caridade na noite de sexta -feira em Los Angeles, o ex -cavalheiro Doug Emhoff condenou a decisão de seu escritório de advocacia de chegar preventivamente a um acordo com o governo Trump para evitar uma ordem executiva direcionada à empresa, disseram fontes à CNN.

A EMHOFF é sócio da Willkie Farr & Gallagher LLP, que nesta semana concordou em um acordo com o presidente Donald Trump, que o presidente disse que inclui a empresa que fornece pelo menos US $ 100 milhões em serviços jurídicos pro bono ao longo de seu segundo mandato.

É o terceiro exemplo de uma empresa de alto perfil, fazendo um acordo com a Casa Branca, pois Trump tem como alvo empresas que trabalharam com seus inimigos políticos percebidos.

Emhoff disse à multidão na gala anual do jantar para o grupo de assistência jurídica BET TZEDEK que ele havia dito à empresa que queria combater a ameaça de uma ordem executiva que achou inconstitucional, mas foi anulado, disseram as fontes.

Na terça -feira, Trump anunciou sobre a verdade social que havia chegado a um acordo com a empresa. O acordo, afirmou Trump, também significa que a empresa “não se envolverá em discriminação e preferências ilegais de DEI” e “não negará a representação aos clientes … por causa das opiniões políticas pessoais de advogados individuais”.

O presidente da empresa, Thomas M. Cerabino, disse que o acordo era “consistente com as opiniões de nossa empresa sobre o acesso à representação legal dos clientes, incluindo clientes pro bono, nosso compromisso de cumprir a lei relacionada às nossas práticas de trabalho e ao nosso histórico de trabalho com clientes em um amplo espectro de pontos de vista políticos. Ele acrescentou que Willkie “espera ter um relacionamento construtivo com o governo Trump”.

O trabalho pro bono de Willkie nos últimos anos foi especialmente atraente, porque incluiu uma vitória de difamação contra Rudy Giuliani após seu trabalho para Trump após as eleições de 2020.

Willkie havia fornecido representação a dois trabalhadores da Poll Georgia que um júri decidiu ter sido difamado por Rudy Giuliani, Ruby Freeman e Shaye Moss, concederam um veredicto de difamação de US $ 148 milhões.

