Drake, Conor McGregor Faça apostas maciças no UFC 314

Drake e Conor McGregor estão colocando algum dinheiro sério para as maiores brigas do UFC 314.

Antes do evento de pay-per-view de sábado em Miami, as celebridades compartilharam algumas apostas enormes em parceria com seus respectivos patrocinadores de jogos de azar.

Drake anunciou por meio de histórias do Instagram que está deitando US $ 545.000 no favorito Alexander Volkanovski para derrotar Diego Lopes no evento principal e mais uma vez se tornará campeão do UFC Featherweight.

Confira o Whopper de um deslize abaixo.

Se Volkanovski surgir vitorioso, ele ajudará a realizar um pagamento de US $ 915.000 para a estrela do rap canadense.

Seria uma vitória muito necessária para Volkanovski, que está saindo de derrotas brutais de nocaute em suas duas últimas lutas contra o Ilia Topuria e o campeão dos leves Islam Makhachev. O jogador de 36 anos parece se tornar o primeiro lutador a ganhar um título indiscutível do UFC, saindo de perdas consecutivas.

Lopes venceu cinco lutas consecutivas desde que caíram uma decisão sobre o candidato a poucos pedidos de curta duração para o invicto, Movsar Evloev.

McGregor também está entrando na ação. Ele compartilhou um vídeo no Twitter, no qual mostrou que está apostando US $ 500.000 em Michael Chandler, rival de longa data, por não apenas derrotar Paddy Pimblett no evento de ensino médio de sábado, mas para colocar “The Baddy” por nocaute.

Chandler, três vezes campeão do Bellator Lightweight, é o oprimido que entra em seu duelo com Pimblett, pois perdeu dois consecutivos e quatro de suas seis aparições no UFC. Pimblett está 6-0 dentro do octógono.