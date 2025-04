Drew Dober reage à paralisação controversa na luta do UFC México: ‘As luzes estavam acesas, mas ninguém estava em casa’

Drew Dober sempre quer a chance de lutar até o fim, então ele definitivamente não teve nenhum problema com a maneira como o árbitro Mike Beltran lidou com sua perda no UFC México no último sábado.

A sequência final no evento co-de-main viu Dober ser marcado por um soco de Manuel Torres antes de cair no chão, onde Dober imediatamente se agarrou a uma perna para tentar uma queda enquanto ele se recuperava. Torres seguiu com uma enxurrada de punhos de martelo ao lado da cabeça antes de Beltran finalmente terminar a luta às 1:45 na rodada de abertura.

Uma fração de segundo após a parada, Dober estava novamente e ainda tentando continuar. Enquanto a maioria das críticas sobre o final da luta voltou a Beltran por permitir que Dober absorvesse muito dano, também houve alguma confusão sobre o tempo porque o veterano de 36 anos se levantou tão rapidamente.

“Eu nunca fui de um lado para o outro. Foi uma boa parada”, disse Dober ao MMA lutando sobre a luta. “Esse primeiro ou segundo punho de martelo foi aquele que meio que me colocou em outra dimensão. Mas meu corpo está disposto a lutar, eu acho. Meu corpo está pronto para ir. Então, é como se as luzes estivessem acesas, mas ninguém estava em casa.

“A razão pela qual eu estava pendurado na perna dele é porque eu não estava mais lá. Foi uma boa parada. Minha vontade de lutar apenas transcende minha mente.”

Desde que a luta terminou, Dober voltou para assistir sua apresentação várias vezes e ele pode realmente identificar exatamente quando terminou, embora com a cabeça no tatame fosse mais difícil de dizer no calor do momento.

“Se você assiste, tecnicamente, quando quiser terminar a queda, deseja que seu aperto acima do joelho do seu oponente”, explicou Dober. “Eu estava atirando em uma queda e, após o primeiro ou o segundo punho de martelo, você vê meu aperto cair abaixo do joelho dele para gostar de um single baixo. Eu nunca faço essa queda, então esse não foi um movimento produtivo.

“Então, se você quiser assistir esse filme, o momento em que meu aperto fica abaixo do joelho dele, foi quando a luta deveria ter sido interrompida.”

Considerando que Dober comeu vários outros punhos de martelo em sucessão depois que ele já foi feito, ele mantém alguma má vontade em relação a Beltran para uma parada tardia?

“Para minha saúde, acho que poderia ter sido interrompida mais cedo, mas não lotei o árbitro porque ele está tentando fazer seu trabalho”, disse Dober. “Ele me disse no vestiário que ele sabe como eu luto. Ele sabe o dano que posso causar. Ele vai me dar todas as oportunidades para melhorar minha posição.

“Realmente a pessoa a culpa pela parada posterior é o fato de que meu corpo continuava lutando, independentemente de minha mente estar ausente. Não ligo nenhuma culpa. Todo mundo estava fazendo seu trabalho, até Manuel Torres. Infelizmente, é exatamente o que é.”

Embora a segurança dos lutadores seja fundamental quando se trata da decisão de um árbitro de parar uma briga ou permitir que a ação continue, Dober admite que prefere que os funcionários lhe dêem todas as oportunidades possíveis de sobreviver.

Não havia como voltar com o que aconteceu no UFC México, mas Dober aprecia que sua durabilidade geralmente lhe dá a chance de enfrentar a tempestade e depois devolver o fogo sobre seus oponentes.

“Eu escolhi uma carreira infeliz para minha saúde”, disse Dober. “É como se não tivéssemos carreiras perfeitas no MMA. Vamos dar um soco e precisamos nos recuperar.

Grande parte da conversa após a luta se concentrou na parada. Para Dober, ele ainda tem que lamentar o fato de sofrer uma terceira derrota consecutiva no UFC.

O que talvez dê ainda mais é que Dober não conseguiu mostrar todo o trabalho duro que ele fez se preparando para a luta porque sua noite acabou dentro de dois minutos.

“Eu odeio o fato de ter apenas um minuto e 30 segundos de luta, mas queria ver onde eu errei”, disse Dober. “Eu assisti a luta várias vezes e, sinceramente, estava fazendo tudo o que precisava fazer. Trabalhei em minhas melhorias, meu plano de jogo, meu movimento, minhas fiints, eu estava trabalhando com ele contra a cerca, eu estava se arriscando, tudo estava em uma posição. Somos socos na boca.

“Eu caí de bunda, atirei naquela queda para fazer essa luta e foi o primeiro ou o segundo punho de martelo que caiu na lateral da minha cabeça que o guardou. O que eu consegui, ainda tenho, ainda sou talentoso.

De volta para casa e descansando, Dober sempre leva sua saúde a longo prazo a sério, para que ele não volte para a briga novamente sem garantir que ele esteja 100 % pronto para ir.

Dober revelou planos de se reunir com os médicos nesta semana para ser check -out porque, apesar de se sentir perfeitamente bem, ele não está se arriscando quando se trata de seu cérebro e o dano causado por um nocaute. Idealmente, Dober espera lutar novamente em algum lugar por volta de agosto ou setembro, aguardando tudo claro de seus médicos.

“Eu não vou ser um lutador do Dagestan. Sei que quando luto, vou dar um soco na cabeça”, disse Dober. “É como o que acontece no meu estilo de luta. Então, preciso ter certeza de que minha cabeça é de qualidade e capaz de tomar a punição. Então, vou tirar uma folga. Estou prestes a ver um neurologista na sexta-feira sobre o status da minha cabeça. Estou usando esses óculos de luz que eu tenho que fazer o meu cérebro.

“No que diz respeito à minha saúde, me sinto bem. Vamos tentar garantir que não causamos mais danos adicionais no treinamento.”