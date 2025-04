Dricus du Plessis divulga a declaração sobre rumores de lesões, anúncio de luta

Dricus du Plessis está estabelecendo o recorde diretamente sobre sua saúde e o próximo status de luta.

Os rumores giraram esta semana em relação a uma lesão potencial ao campeão dos médios do UFC, com o potencial dos desafiantes do título Khamzat Chimaev e Caio Borrilo chamando du Plessis por supostamente não estarem disponíveis para defender seu cinto. Du Plessis respondeu aos rumores em um comunicado divulgado às mídias sociais na quinta -feira.

““[OK]então todos tinham suas opiniões, rumores e histórias sobre uma canela e lesões etc.

“Achei tudo muito divertido, infelizmente nada disso é verdade e [UFC] Já discuti uma data de luta e oponente, a luta de junho nunca foi assinada que eu não saí de nenhuma luta, sou o campeão que conheço quando luto com você como um candidato apenas aparecer quando lhe dizemos. Anúncio de luta em breve fique ligado. ”

Du Plessis não forneceu um cronograma estimado para quando seu próximo anúncio de luta pelo título será feito nem quando a reserva real ocorrerá, mas, por sua conta, ele planeja defender novamente em 2025.

A estrela sul -africana defendeu mais recentemente o cinto em uma revanche contra Sean Strickland no UFC 312 em fevereiro passado. Du Plessis (23-2) ganhou uma decisão unânime sobre uma Strickland apática de gravar sua segunda defesa consecutiva do título após uma submissão da quarta rodada de Israel Adesanya no UFC 312. Ele venceu todas as nove de suas aparições no UFC.

Com toda a probabilidade, será o invicto Chimaev ou Borrilho que vai disparar em Du Plessis. Chimaev ainda não perdeu em 14 lutas profissionais e terminou todos, exceto um de seus oponentes, enquanto Borrilo está em uma sequência invicta de 17 lutas, incluindo uma marca de 7-0 no UFC.