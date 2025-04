Dricus du Plessis responde aos comentários de Khamzat Chimaev ‘Bestle*T’

Dricus du Plessis aplaudiu o Khamzat Chimaev.

No domingo, o boato começou a girar sobre o campeão dos médios do UFC sofrendo uma lesão, que pode ter adiado uma luta planejada no campeonato com Chimaev no UFC 317 em junho. Chimaev então expressou seus pensamentos no Twitter no domingo, chamando du Plessis.

Esse cara maior besteira ‍♂️ – Khamzat Chimaev (@kchimaev) 20 de abril de 2025

“Esse cara maior besteira”, escreveu Chimaev.

Du Plessis pulou nos comentários do post de Chimaev para declarar seu caso sobre o assunto e acusando Chimaev de jogar pedras, em uma questão de falar.

“Vamos dar uma olhada nos últimos 2,5 anos e me dizer quem é besteira”, respondeu Du Plessis.

A luta de MMA alcançou várias pessoas com o conhecimento dos planos da promoção no domingo sobre os rumores e relatórios. Uma pessoa afirmou que mais informações sobre a foto do título dos médios deve ser esclarecida em breve, enquanto outra disse que o plano atual para o título dos médios deve ser defendido no outono.

O UFC nunca reconheceu um confronto de Du Plessis vs. Chimaev sendo definido para qualquer data específica, nem houve nenhuma declaração pública feita em relação aos relatórios de Plessis sofreu uma lesão.

Desde que o tweet de Chimaev, o concorrente crescente Caio Borrilho pediu uma briga com Chimaev, sugerindo uma luta provisória pelo título com o finalizador invicto.