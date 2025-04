Drogas, álcool não suspeito de Alijah Arenas acidente de carro

TMZ Sports Conversei com nossas fontes de aplicação da lei … e nos disseram que a LAPD não observou nenhum sinal de intoxicação no local, apenas momentos depois que o recruido de 5 estrelas de 18 anos foi retirado de veículo em chamas por volta das 4:55 da manhã.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Depois que o Arenas foi transportado para um hospital local, os policiais seguiram … mas a estrela do basquete da USC já estava intubada (tubo na garganta), ou seja, não havia sido concluída.

Nos disseram que a aplicação da lei acredita A velocidade foi o principal fator No acidente de um carro … combina-se com um motorista jovem e um veículo rápido (ElonO caminhão, dependendo do modelo, fica de 0 a 60 mph em ~ 2,6 segundos).