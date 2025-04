Druski oferece o extrato do Palry Bank como evento para esclarecê -lo no processo de Diddy

O TMZ Hip Hop obteve registros telefônicos e extratos bancários que colocam diretamente Drusus na Geórgia, morando com sua mãe, na época do incidente Alsoded – e eles também compram longe de sair o suficiente para serem anywhers.

Como relatamos, uma mulher chamada Ashley Parham Entrou com um processo em claming Diddy, Druski (nome real Drew Desborkes )) Odell Beckham Jr. A estuprada é 23 de março de 2018, em uma festa no norte de Cali.

No entanto, a declaração do Bank of America de Druski a partir daquele mês mostra sua única fonte de naquela época veio do tempo de seu Zelet