Duas vezes campeão estadual de mergulho morto aos 18 anos após um acidente de carro

Duas vezes campeão estadual de mergulho Maisey O’Donnell Foi um dos três idosos do ensino médio mortos em um acidente de carro nesta semana … uma tragédia que ocorreu durante as férias nas férias de primavera na Flórida.

Os ácidos incidentes estão na noite de segunda-feira na rodovia 98, perto da Cidade do Panamá … quando um SUV carregando O’Donnell e três outros caíram com um reboque de trator que deveria fazer uma inversão de marcha na mediana.

A força do acidente enviou o SUV sobre a mediana … e finalmente chegou a parar na floresta nas proximidades.

Dois alunos do ensino médio Concord-Carlisle, o motorista Jimmy McIntosh e passageiro Hannah Wasserman Foram declarados mortos no local.

O motorista do trailer não foi inadequado.

O’Donnell foi duas vezes campeão de mergulho estadual em Massachusetts e ganhou vários outros prêmios, incluindo MVP e 1ª equipe de honras em todos os estados. Ela planejava frequentar o Williams College no outono.

Treinador de mergulho da área de Boston Joe Chirico A chamou de um dos melhores do país.

“As crianças olhavam para ela; os outros mergulhadores olharam para ela. É um tragento que alguém no topo do topo do melhor jogo, indo para a melhor escola acadêmica