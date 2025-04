Dustin Poirier anuncia a luta final vs. Max Holloway pelo título BMF no UFC 318

A dança final de Dustin Poirier está definida.

No episódio de sexta -feira do The Pat McAfee Show, Poirier anunciou que enfrentará Max Holloway pelo título do BMF em sua luta final no Smoothie King Center em seu quintal de Nova Orleans no UFC 318 em 19 de julho.

“Vai ser minha luta final”, disse Poirier. “Vou deitar minhas luvas na Louisiana, onde tudo começou para mim. Toda a jornada começou lá, e estou honrado pelo UFC na mesma página, o estado da Louisiana estava na mesma página para fazer todo esse trabalho. …

“19 de julho, eu e Max Holloway vamos lutar, cinco rodadas, evento principal, pay-per-view por seu título de BMF.”

Poirier disse após sua perda para o campeão leve do Islam Makhachev no UFC 301 em junho passado. que ele estava em sua luta final e queria que isso acontecesse em Nova Orleans. “The Diamond” conseguiu seu desejo, pois ele parece ir por 3 a 0 contra Holloway.

“Abençoado” retorna ao leve depois de capturar o título do BMF com um dos maiores nocautes da história do UFC sobre Justin Gaethje no UFC 300 em abril de 2024. Holloway foi parado por Ilia Topuria no evento principal do UFC 308 em outubro passado em seu último meio -pesado.