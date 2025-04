Dustin Poirier não tem certeza de onde Michael Chandler vai depois depois de perder no UFC 314: ‘Isso foi uma surra’

Dustin Poirier pode não ser o maior fã de Michael Chandler, mas ele sabe que é uma batalha até o fim quando se enfrenta no octógono.

Esse não foi necessariamente o caso no UFC 314, depois que Chandler foi amplamente dominado e finalmente terminou com o solo e a libra na terceira rodada, depois que Paddy Pimblett fez uma apresentação impressionante para vencer o título One Title Challenger. Bem conhecido por seu estilo cheio de ação, Chandler marcou uma queda precoce, mas ele nunca parecia se estabelecer em nenhum tipo de ritema antes de Pimblett começar a girar a mesa nele.

Depois que Pimblett marcou com um golpe no joelho, ele acabou em cima de Chandler, onde choveu uma série de golpes cruéis que não deu ao árbitro não escolher a não ser parar a luta. A perda caiu Chandler para 2-5 no UFC, com a luta de Pimblett servindo como sua terceira derrota consecutiva consecutiva em geral.

“Acho que essa semana inteira o que estamos conversando sobre as costas dele foi contra a parede”, disse Poirier sobre Chandler durante o show pós-luta do UFC 314. “A coisa Anthony [Smith] Não gostei, a encruzilhada referencia, acho que foi isso. Nós o vimos perder novamente hoje à noite e não apenas perder, mas ser enrolado por um jovem. Isso foi uma surra. ”

Mesmo em suas perdas no UFC, Chandler sempre parecia dar tão bom quanto ele estava recebendo e nunca ficou sem vapor, mesmo durante cinco brigas de rodadas.

Mas esse não foi o caso no sábado com Poirier observando que Chandler parecia exausto após o final da primeira rodada e foi quando Pimblett realmente começou a colocá -lo nele.

Aos 38 anos, com uma carreira construída sobre as apresentações da Fight of the Night, Poirier não pode deixar de se perguntar se os melhores dias de Chandler estão logo atrás dele agora.

“Após a primeira rodada, ele teve algum sucesso com a queda, com o passeio pelo pulso, apenas o montando naquela primeira rodada”, disse Poirier. “Ele venceu a primeira rodada e simplesmente não se parecia com ele no segundo.

“Não parecia resistente. Parecia que ele estava desacelerando, o que não o vemos desacelerar na segunda rodada. Ele está em forma fenomenal, parece ótima, mas esses anos alcançam você.”

É difícil discutir com a lógica de Poirier, especialmente considerando a idade de Chandler e a natureza desigual de suas duas derrotas anteriores, onde ele caiu para Charles Oliveira em uma decisão bastante unilateral e depois terminou por Pimblett com greves na terceira rodada.

Imediatamente após o término da luta, Chandler saiu do octógono e ele ainda não abordou sua perda.

No que diz respeito a Pimblett, considere Poirier impressionado depois que ele pensou que o leve de Liverpool era mais hype do que a realidade.

“Eu pensei que ele era um cara de aparência pateta com um corte de cabelo bobo que as pessoas estão meio que ficarem para trás como uma moda passageira”, disse Poirier. “Como ‘Oh, isso é divertido, vamos animar esse cara de aparência pateta!’ Mas quando você tem uma tempestade perfeita como essa, onde você é o cara pateta e diz essas coisas e depois vai lá e ganha brigas, você se torna uma estrela enorme no esporte.

“Ele está no topo. Quem não tem uma briga agora? Gaethje? Talvez Arman? Oliveira? Todas as lutas divertidas, todas as ótimas brigas. Você não luta agora. Você continua lutando e vai ao título. Acho que você lhe dá um desses caras.”