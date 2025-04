Dustin Poirier teve Justin Gaethje, outra estrela do UFC na lista de desejos para a luta final do UFC 318

Dustin Poirier está feliz em ver Max Holloway na gaiola novamente, mas “abençoado” não foi sua primeira escolha.

O futuro Hall da Fama do UFC anunciou na sexta -feira que deve encabeçar o UFC 318 em 19 de julho em uma trilogia com Holloway, com o cinto “BMF” de Holloway na linha. Poirier lutou duas vezes Holloway, derrotando -o no UFC 143 na estréia do octógono de Holloway e depois novamente no UFC 236 para ganhar um título provisório leve.

Por mais que Poirier respeite Holloway, havia outra trilogia que ele tinha em mente.

“Eu estava pedindo [Justin] Gaethje, “Poirier disse ao MMA Junkie.” Eu estava perguntando [UFC CBO Hunter Campbell] E o UFC para Gaethje porque estamos 1-1, eu queria encerrar essa trilogia. Por alguma razão, eles realmente queriam essa luta, então eu disse: ‘OK, isso é legal’ porque eu respeito o cara da minha última luta. Não sei o que o processo de pensamento deles foi montar isso para mim e Max, mas tenho muito respeito por ele, então fazia sentido para mim.

“Eu disse: ‘Apenas lendas’. Ele definitivamente se encaixa nisso. ”

Poirier e Justin Gaethje estão em suas séries, com Poirier vencendo seu primeiro encontro em abril de 2018 e Gaethje mais tarde vingando essa derrota com um poderoso knockout sobre chute na cabeça no UFC 291. A revanche foi para um cinto vago “BMF”, que Holloway venceu mais tarde de Gaethje.

O pedido do veterano de lutar apenas lendas parecia se alinhar perfeitamente com o ex -campeão dos pesos penas Ilia Topuria mudando seu nome para “La Leyenda” (“The Legend” em inglês), mas Poirier diz que nunca foi uma opção para ele receber Topuria na divisão leve, apesar de seus juros.

“Na verdade, quando ele disse que estava indo para 55, eu mandei uma mensagem para Hunter, mandei uma mensagem para o UFC, eu disse: ‘Ei, o que está acontecendo? Deixe -me saber o que está acontecendo com esse cara agora que ele está em 55”, disse Poirier. “Mas eles nunca se divertiram, eles me disseram que não estava acontecendo, e queriam Max.”

Com sua segunda rachadura no cinto BMF, Poirier está animado para adicionar outro hardware à sua coleção. Na verdade, ele não apenas espera capturar esse título pela primeira vez, ele espera que seja o último lutador a reivindicar.

“Se eu conseguir pegar minha mão, seja o último campeão do BMF e viaje para o pôr do sol com o cinto e se aposentar, ei, isso é para sempre”, disse Poirier. “Porque eu acho que eles nunca o fariam de novo, a menos que algo louco aconteça. Isso seria drogado.”

Mesmo que Holloway não fosse o oponente ideal, Poirier não pode discutir com a localização para sua luta final: Nova Orleans em seu estado natal, Louisiana.

Faz 10 anos desde que Poirier lutou mais recentemente perto de sua terra natal, Lafayette, e ele é grato pelo UFC que acomoda seu desejo de ter sua luta final, onde sua carreira começou.

“Este é o sonho”, disse Poirier. “Este é o plano. Eu sou eu quem entrou em contato com o UFC e disse: ‘Ei, eu adoraria me aposentar em casa. Para minha surpresa, eles obrigaram e disseram:’ OK, faremos tudo o que pudermos para que isso aconteça. ‘ É incrível quando uma empresa trabalha com você e tem respeito por você o suficiente para tentar colocar as coisas porque tantas coisas em sua programação são reservadas durante todo o ano.