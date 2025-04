‘É uma bola de demolição’: o ex-trabalhador do Doge descreve o esforço liderado pelo governo liderado pelo governo por dentro

CNN

Elon Musk afirmou que o Departamento de Eficiência do Governo é “a organização mais transparente do governo de todos os tempos”. Mas Merici Vinton, uma trabalhadora federal que recentemente deixou seu emprego no Escritório de Tecnologia da Informação do Governo semanas depois de ter sido assumido por Doge, disse à CNN em uma entrevista que testemunhou um esforço “altamente secreto” operando por “um conjunto diferente de regras”.

Ela descreveu uma onda de novos funcionários com conhecimento limitado de como as agências federais operam adotando uma abordagem semelhante a uma escavadeira para diminuir o governo-movimentos feitos com “um desconfiança descuidado por tentar entender como o trabalho acontece e quais são as regras e as políticas”.

“Muita cultura do governo, adora ou não, é sobre colaboração e construção de consenso. Essa não foi a abordagem do Doge”, disse Vinton. “Eles meio que fazem as coisas do seu jeito.”

Em sua primeira entrevista em rede desde que deixou o cargo, a Vinton ofereceu uma perspectiva interna dos eventos que se desenrolavam no Serviço Digital dos EUA. Ela assistiu enquanto se transformava no local de preparação para o esforço do governo para cortar drasticamente os gastos, reduzir a força de trabalho federal e refazer o governo em torno das prioridades de Trump.

O esforço do Doge – que levou a demissões maciças, cancelou contratos e, às vezes, reivindicações muito imprecisas sobre gastos federais – desempenhou um papel fundamental na formação da opinião pública do segundo mandato de Trump.

Vinton, 44 anos, começou em 2021 no USDS, o ramo executivo criado sob o presidente Barack Obama para melhorar a tecnologia em todo o governo federal. Ela trabalhou na expansão temporária do crédito tributário infantil e foi um dos arquitetos do arquivo direto, que permite que muitos americanos registrem seus impostos diretamente no Internal Revenue Service. Vinton disse que se juntou a USDs para apoiar os esforços de reconstrução após a pandemia Covid-19.

Ela deixou o governo voluntariamente em março, aproximadamente dois meses depois que o governo Trump transformou USDs em Doge, permitindo que a iniciativa ocupe uma entidade governamental existente, em vez de criar uma nova para executar a operação de corte de custos.

No passado, o trabalho do escritório, ela disse, era “apolítico”.

“Eu vim ao governo para realmente construir ótimas experiências para as pessoas, interagir com o governo para obter seus benefícios mais fáceis, apresentar seus impostos mais fáceis, para obter seus reembolsos de impostos mais rapidamente”, disse Vinton. “É por isso que entrei para o governo. O que vejo que Doge está fazendo é que eles estão realmente quebrando muito disso. Eles estão realmente separando essas coisas.”

“Eu acho que vai ser incrivelmente difícil de reconstruir”, disse ela.

Os funcionários da DOGE não responderam ao pedido de comentário da CNN.

Vinton disse que ela e outros funcionários descobriram que o USDS seria transformado em Doge no dia de inauguração de Trump, quando o presidente assinou uma ordem executiva renomeando a agência.

“Estávamos todos atordoados”, disse Vinton. “Naquela noite, recebemos convites para entrevistas para conhecer nossos novos colegas”.

Ela disse que os representantes do Doge usando crachás temporários e se identificando apenas com seus primeiros nomes realizaram entrevistas de 15 minutos com os 162 funcionários da agência no dia seguinte. Essas perguntas incluíram algumas consultas incomuns sobre “o que o torna excepcional” e “quem é sua pessoa favorito” trabalhando na agência.

“Realmente não parecia um conjunto sério de perguntas”, disse ela. “Você sabe, o trabalho que fazemos pode ser realmente difícil e realmente complexo. E essas perguntas eram … meio aleatórias, não pareciam realmente encontrar uma complexidade do trabalho que fazemos.”

Logo, ela disse: “Ficou muito claro (foram duas equipes separadas” trabalhando no USDS: uma equipe do Doge coordenando a abrangente missão de redução do governo e o escritório residual do USDS, com os funcionários de transição lutando para manter vivos o que restava dos projetos de melhoria de TI existentes.

“Depois que tivemos essas entrevistas de 15 minutos, realmente não sabíamos muito sobre o nosso futuro. Não sabíamos se seríamos o próximo, e francamente esperávamos isso. E, por cerca de um mês e meio, fomos sem leme. Não havia muita liderança. As pessoas estavam apenas tentando se aprofundar e fazer seu trabalho”, disse ela.

Na noite do Dia dos Namorados – menos de um mês depois que Trump assumiu o cargo – 43 dos funcionários da agência receberam e -mails das 20h notificando -os que estavam sendo demitidos, disse Vinton. Menos de duas semanas depois, outros 21 funcionários renunciaram em protesto.

“Não usaremos nossas habilidades como tecnólogos para comprometer os principais sistemas governamentais, comprometer os dados sensíveis dos americanos ou desmontar serviços públicos críticos. Não emprestaremos nossa experiência para realizar ou legitimar as ações de Doge”, disseram esses funcionários em uma carta de demissão ao chefe de equipe de Trump Susie Wiles.

Vinton disse que a atmosfera da agência mudou para seus funcionários pré-doge. Ela descreveu como “um pouco triste, um pouco como um funeral”.

Vinton insistiu que sua política pessoal não influenciou suas observações. Enquanto Vinton começou em USDs durante o governo Biden e apóia os democratas, seu trabalho é considerado apolítico. No início de sua vida, ela era uma republicana registrada e disse que votou em candidatos do Partido Republicano e Democrata.

Vinton disse que não tem certeza de quem está realmente liderando Doge no dia-a-dia.

Ela disse que nunca conheceu Musk, e que Amy Gleason, a administradora interina da agência, “deixou claro para nós que estava supervisionando mais do trabalho legado do USDS e não dando os tiros em outros lugares”.

Gleason começou a executar as reuniões diárias do USDS após o expurgo em massa dos colegas de Vinton em meados de fevereiro, mas a equipe não recebeu nenhum anúncio formal de que ela foi nomeada administradora em exercício, mesmo depois que a mídia relatou a nomeação baseada em fontes da Casa Branca.

Os registros judiciais revelaram que Gleason também está trabalhando como consultor no Departamento de Saúde e Serviços Humanos – semelhante a vários outros afiliados do Doge que estão trabalhando em várias agências ao mesmo tempo – deixando os juízes questionarem quem está realmente dirigindo a implementação da agenda do Doge.

Parte do trabalho de Vinton estava no IRS, e ela tinha uma visão de como a equipe do Doge estava operando lá. Ela observou que os agentes incorporados naquela agência-que costumavam ser jovens e não tinham experiência no governo-para serem “altamente capacitados, como indivíduos, para tomar decisões e determinar suas atividades no dia-a-dia”.

“Eu nunca entendi quem eles, você sabe, estavam necessariamente relatando, além de … O secretário do Tesouro, Scott Bessent”, disse ela. “Não estava muito claro para mim quem estava dando esses tiros.”

Mas os benefícios para o DOGE no uso do USDS, pois seu lançamento se tornou aparente para Vinton.

“Eles poderiam ter acesso à Casa Branca durante o nosso espaço de escritório, eles poderiam ter acesso a contas de e -mail e … a capacidade de contratar pessoas”, disse Vinton. “Então, nós nos sentimos muito como um recipiente conveniente para Doge.”

Trump também se mudou de sua casa de longa data no Escritório de Administração e Orçamento – onde estaria sujeito à Lei da Liberdade de Informação e outras leis de transparência do governo – para o Escritório Executivo do Presidente, que é muito mais difícil de penetrar em uma perspectiva de supervisão.

Disparando ‘sua classe de recrutamento totalmente nova’



Vinton criticou bastante os movimentos do governo Trump para demitir funcionários de estágio – os contratados mais recentemente. Vinton disse que muitos desses funcionários foram trazidos para o governo porque tinham habilidades específicas necessárias nas agências.

“Muitos desses eram pessoas altamente técnicas que recrutamos, trouxemos, porque estávamos tão empolgados com as habilidades técnicas que eles trouxeram ao governo. Não é eficiente demitir, você sabe, sua nova turma de recrutamento, que traz as mais recentes habilidades”, disse ela.

Vinton disse o que mais se preocupa é que os cortes de Trump entre as agências federais tornarão impossível para as administrações futuras reconstruir a capacidade do governo de oferecer os serviços que os americanos esperam.

“Quero que os americanos tentem entendê -lo e acreditar e entender que o que é uma bola de demolição e que não é um bisturi”, disse Vinton. “Isso diminuirá drasticamente a capacidade de nosso governo de prestar serviços e benefícios nos próximos anos”.

“Isso é real e não está em uma bolha”, disse ela.