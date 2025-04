Edital Mestre Antônio Pedro tem resultado final homologado pela SEMCLEJ

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) informa o resultado da análise dos recursos da fase de habilitação e a homologação do resultado final referente ao edital de Subsídio Antônio Pedro dos Santos – Mestre Antônio Pedro.

O edital foi instituído pelo Prefeitura de Penedo para selecionar espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais que funcionam no município para receber subsídio, cujo finalidade é de manutenção da entidade proponente, iniciativa realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB.

A Secretaria de Cultura de Penedo informa ainda que não houve interposição de recursos no prazo estabelecido pelo edital e que o resultado final disponível abaixo está publicado no Diário Oficial do Município.