Educação ganha protagonismo na FliPenedo com projeto Pequenos Escritores e documentário sobre Ernani Méro

O projeto Pequenos Escritores, idealizado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), será um dos grandes destaques da programação da Festa Literária de Penedo 2025.

Com o objetivo de estimular e desenvolver a habilidade da escrita entre estudantes do ensino fundamental, o projeto incentiva crianças e adolescentes a produzirem textos e gravuras.

Na próxima sexta-feira (11), os alunos das escolas públicas Douglas Apratto, Santo Antônio e Teotônio Ribeiro apresentarão suas produções em três diferentes gêneros textuais: fábula, receita e poema. A atividade vai acontecer no Theatro Sete de Setembro, às 9h30.

“Por meio de textos e atividades lúdicas realizados em sala de aula, os alunos desenvolvem suas habilidades de leitura e de escrita. Na FliPenedo, ao mesmo tempo em que apresentam as suas produções, elas incentivam, também, outras crianças”, informa Crismélia Temóteo, assessora pedagógica da SEMED.

Cine Penedo

Outro destaque da 4ª edição da FliPenedo é a exibição do documentário em alusão ao Centenário de nascimento do professor, escritor e historiador penedense Ernani Méro, produzido por estudantes e professores da Escola Estadual Professor Ernani Mero.

O público poderá prestigiar o filme sobre o ilustre penedense homenageado na festa literária de 2023 na próxima sexta-feira (11), às 14h, no Cine Penedo, com acesso gratuito.

A programação da FliPenedo é vasta e inclui oficinas, bate-papos, mesas-redondas, contação de histórias, lançamentos de livros e muito mais. Este ano, o evento vai homenagear o cineasta Cacá Diegues e o jurista e escritor Paulo Lobo, ambos alagoanos.

As inscrições nas oficinas, demais atividades e programação completa estão disponíveis no site do evento: https://pene.do/flipenedo.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

Foto Arquivo FliPenedo