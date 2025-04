Efraín Juárez: Um chi dói … para a forma, mas eu ainda confio

O treinador de Pumas considera que a eliminação em CONCACAF não é um fracasso, pois seus jogadores tentavam e lutaram

México – Efraín JuárezDiretor técnico de Pumasele aceitou a dor gerada pela maneira como sua equipe foi eliminada do Copa dos Campeões da CONCACAF diante dele Vancouver Whitecaps do MLS.

“We did not lose. It would be easier to correct if they put us four goals, but what do you say to the team. I still believe in them. Nor way, it is the life and nobody died. It hurts a chin … in the way, but I continue to trust my team, the sun rises and we will prepare the game at home,” he said Efraín Em uma conferência de imprensa no final do jogo no Estádio Olímpico.

“Vendo -os na cara, confio neles. Não há censura e confio na minha equipe. Amanhã você tem que ver o sol porque precisa treinar às 10 da manhã”, acrescentou o timone mexicano.

Efraín Juárez não qualifica a eliminação da CONCACAF como um fracasso para os pumas. Image7/ Diego Padilla

Da mesma maneira, Efraín Juárez Ele garantiu que não considera a eliminação de sua equipe do torneio internacional um fracasso, ele não tem medo da palavra, mas não considera a eliminação de um motivo para lançar tudo ao mar.

“Além do fracasso, porque não tenho medo da palavra, não acho que seja um fracasso porque a equipe tentou e lutou. Não há uma censura. Se eles querem considerá -lo como fracasso, eu não coloco dessa maneira. É o que importa menos para mim, é o que eu gosto, falhando para amanhã para levantar o sol e jogar um final em três dias em casa”.

“A equipe mostrou outro rosto, todos os jogos foram apertados e não temos essa faísca porque geramos e sentimos falta disso”, disse ele sobre o que está faltando Pumas.

Finalmente, Efraín Juárez Ele disse que sente uma grande responsabilidade com o clube e que aqueles que prejudicam a derrota são todos os jogadores e a equipe técnica.

“Somos os primeiros a mais, porque fazemos todos um esforço, a equipe técnica, a equipe, os jogadores e o responsável sou eu. Certamente não vou dormir hoje e amanhã para acordar com um rosto limpo. Entendo as pessoas para tentar dar -lhes alegrias e, no sábado, temos outro jogo importante para continuar na liga”, disse ele disse Juárez.