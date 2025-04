‘Ele vai ficar exposto’: os fãs reagem a Aaron Pico se juntando à lista do UFC

Aaron Pico foi uma estrela no Bellator, mas ele encontrará um sucesso semelhante no UFC?

O peso de penas de 28 anos anunciou oficialmente que havia dado o salto na segunda-feira, levando a muitas especulações sobre quando ele fará sua estréia e quem será seu primeiro oponente do UFC. Pico entra na promoção com bastante hype depois de compilar um recorde de 13-4 dentro da gaiola do Bellator com inúmeros nocautes de destaques no cinto.

Desde o primeiro dia, Pico tem sido objeto de intenso escrutínio. Ele fez sua estréia no Pro MMA aos 20 anos de idade, com especialistas o rotulando como um candidato azul, mas caiu para Zach Freeman em uma virada impressionante. Ele venceu 12 de suas próximas 16 lutas, com suas vitórias mais recentes sendo a primeira rodada dos veteranos Henry Corrales e Pedro Carvalho.

Pico competiu uma vez sob o banner da PFL após a liga que adquiriu o Bellator em novembro de 2023 e agora se junta a uma lista de 145 libras do UFC.

Os fãs são misturados na assinatura da tenda, com alguns prevendo um estrelato ainda maior e outros sugerindo que as luzes brilhantes do octógono podem ser demais para o Pico.

Confira suas reações abaixo.