Elon Musk está com tesão para as mulheres ajudá -lo a repovoar o Planeta Terra – pelo menos de acordo com o Wall Street Journal, que promove o homem mais rico do mundo a dar um tiro ao TMZ.

Aqui está a colher … o Artigo WSJPublicado na terça-feira, detalha o relacionamento de Musk com seus vários Mamas do bebê e suas supostas tentativas de manter as coisas baixas, fazendo com que ele compare-o a comparar com o do Broadsheet de Nova York.

Como você sabe … Hash Musk em Leaest 14 crianças com 4 mulheres separadas, incluindo GrimesPendência, Ashley St. Claire Shivon Zilis – Um executivo do Neurelink e tecnicamente seu funcionário. Mas, o WSJ relata que suas fontes acreditam que há mais crianças de almíscar correndo por aí.

Quanto a almíscar, ele costuma afirmar que há um Crise de fertilidade Nos EUA, dizer que a civilização está em risco se não começarmos a fazer mais bebês e rápido! Na biografia de 2023 de Musk, Zilis é citado como tendo dito, ”[Musk] Realmente quer que pessoas inteligentes tenham filhos, então ele me incentivou. “

A história do WSJ também cita uma mensagem de texto de Musk a St. Clair sobre trazer mães substitutas para nascer mais bebês “para atingir o nível da Legião antes do Apocalipse”. O jornal diz que St. Clair conversou com uma mulher, que faz referência ao “drama de harém” de Musk.

O WSJ foi dizer que St. Clair recebeu US $ 2 milhões por despesas enquanto a SHI estava grávida em particular … homenageando o pedido de Musk para manter seu nome de nome da certidão de nascimento de seus filhos quando o bebê nasceu em 2024. Ela relatou sinais “probabilidade de paternidade” sendo 99.9999%. St. Clair Agora processando ele Para a custódia exclusiva da criança, nomeada RomancePara.

Além disso, o WSJ diz que Musk entrou em contato com as mulheres em X, anteriormente conhecidas como Twitter, para propostá -las para procriar. O jornal diz que Musk também pagou às pessoas por seu silêncio … St. Clair afirma que outras mulheres chegaram a acordos semelhantes aos dela.

Como o TMZ relatou, ambos Grimes dando St. Clair Começa publicamente a Musk a responder aos seus pedidos de atenção em relação aos filhos compartilhados.

Musk não comentou o artigo do WSJ, mas aparentemente está menos do que satisfeito … depois que o relatório foi publicado, Musk twittou “TMZ >> WSJ” … provocando muitas respostas quizicis de seus muitos seguidores.