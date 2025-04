Em Kansas City, as demissões de trabalhadores federais de Doge atingiram perto de casa

Kansas City, Missouri

CNN

–



O dia de abertura do beisebol é geralmente de júbilo para o Kansas City, cuja realeza são duas vezes campeões da World Series. Mas para Jason Buck, o abridor de residências deste ano contra os Cleveland Guardians serviu como um lembrete da incerteza que ele enfrenta.

Buck assumiu um emprego de meio período no estádio Kauffman da equipe depois de ser encerrado-e depois colocado em licença administrativa após a restauração da posição-da Administração Geral de Serviços. Ele recebeu um corte salarial de um emprego anterior para ingressar no governo federal há um ano, gerenciando frotas de veículos do governo para o Departamento de Assuntos de Veteranos do Pentágono e o Serviço Secreto, esperando que isso significasse segurança no trabalho de longo prazo.

“Foi um risco que vale a pena correr para mim”, disse Buck à CNN. “Eu conhecia o valor de trabalhar para o governo.”

As demissões federais íngremes impulsionadas pelo Departamento de Eficiência do Governo causaram ondas de choque na capital do país, mas os efeitos da ondulação se estendem muito além de Washington.

Na região da cidade de Kansas, onde o governo federal é o maior empregador, grandes centros regionais para agências federais estão se preparando para novas ondas de cortes nas próximas semanas. Funcionários de uma variedade de agências, incluindo o Internal Revenue Service e a Administração da Seguridade Social, dizem que espera conhecer seu destino em meados de abril.

Sob os planos propostos pelo governo Trump, algumas agências governamentais podem encolher até a metade; Espera -se que os movimentos deixem milhares de 30.000 trabalhadores federais de Kansas City procurando um novo emprego.

“Vou ser sincero, vai prejudicar a cidade. Isso vai prejudicar muito as pessoas”, disse o prefeito Quinton Lucas à CNN. “Isso vai machucar suas famílias, e vai prejudicar muitos negócios secundários em lugares como o Kansas City”.

Para cada trabalhador federal que perde um emprego e afasta seus gastos, a atividade comercial em outras indústrias começaria a desacelerar, de acordo com o Conselho de Pesquisa da América Central, que estima que as perdas de empregos nessas indústrias poderiam superar o governo.

Um projeto de análise conduzido pelo economista Marc Frank Lenk estimou que, se o governo federal reduzir sua força de trabalho em 20%, Kansas City poderia perder um total de 14.600 trabalhadores. As perdas seriam mais sentidas em construção, varejo, assistência médica, serviços profissionais e indústria de hospitalidade, diz Lenk.

“Há um efeito multiplicador”, diz Lenk à CNN.

Essa incerteza já está começando a se espalhar para o mercado imobiliário de primavera de outra forma. Vários trabalhadores federais disseram à CNN que se preocupam que terão que vender sua casa se não puderem pagar sua hipoteca. Um funcionário cronometrou a compra de uma nova casa para fechar antes que uma redução na força ocorresse.

Michael Pierce, cuja Seek Realty representa compradores e vendedores em Kansas City, diz que os trabalhadores descontraídos estão tentando encontrar maneiras de permanecer como as opções alternativas são ainda mais caras, devido a altos preços e taxas de juros e poucas casas disponíveis no mercado.

Mas essas estatísticas, diz ele, provavelmente são um indicador de medo de medo em toda a cidade.

“Quando as estatísticas refletem o que estamos enfrentando … vai chegar tarde demais”, disse Pierce enquanto dirige por alguns bairros pesados ​​na área. “Precisamos olhar para o pedágio emocional que isso assume sobre o mercado imobiliário e a economia em geral”.

No centro da cidade, as perguntas persistem sobre se os prédios de escritórios serão desocupados, com o governo Trump flutuando a possibilidade no mês passado de vender pelo menos quatro edifícios do governo em Kansas City. A Administração de Serviços Gerais identificou inicialmente o edifício de bola como uma dessas propriedades que planejava vender, embora mais tarde não incluísse o edifício em uma lista de propriedades para “descarte acelerado”.

Em um recente dia da semana no Sunrise, os dois estacionamentos do edifício estavam quase cheios, com trabalhadores da Administração da Seguridade Social e do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA retornando ao escritório. Esse aumento do tráfego beneficiou o café Waterbird nas proximidades, mas o proprietário Brian Denham diz que as demissões podem prejudicar os negócios.

“Temos uma porcentagem decente das vendas desse prédio”, disse Denman à CNN. Trabalhadores federais que visitam a loja, ele disse: “Não sei se eles terão um emprego na próxima hora, na próxima semana”.

Lucas diz que está tentando acelerar os trabalhadores demitidos para empregos em seu governo na prefeitura-mas reconhece que a região não pode absorver todos os funcionários que ficarão sem trabalho.

“Não estamos construindo uma nova fábrica de 4.000 pessoas para substituir 4.000 empregos pelo IRS ao mesmo tempo”, disse Lucas, um democrata, à CNN. “E, francamente, essas pessoas terão habilidades muito diferentes.”

O desemprego na área de Kansas City é relativamente baixo, em 4,2%, e a região tem milhares de vagas de emprego. Mas combiná -los com trabalhadores com experiência relevante pode ser difícil. As empresas mais conhecidas da área-como cartões da Hallmark, tecnologia Garmin e Oracle Health Care-não estão contratando trabalhadores do governo em massa, diz Lucas. E enquanto a empresa de preparação de impostos H&R Block está baseada na região, os funcionários do IRS estão vinculados a um contrato de não competição que os impede de servir em funções relacionadas a impostos por um ano após a partida, dizem os funcionários.

Buck é apenas um dos funcionários que está lutando com uma nova realidade. Seu emprego foi restabelecido na GSA e ele voltou ao trabalho em 28 de março.

Mas ele planeja continuar trabalhando em período parcial para economizar dinheiro extra-e continuar entrevistando novos empregos como medida de precaução.

“Não sei se estou voltando apenas para fazer parte de uma redução em vigor em algum momento”, diz Buck. “Eu não tenho ideia do que esperar.”

Daniel Scharpenburg ingressou no Internal Revenue Service há 16 anos e esperava que sua antiguidade o poupasse o pior dos cortes. Mas Scharpenburg se preocupa que o departamento de coleções onde ele trabalha possa ver mais cortes.

Preocupado com a segurança financeira para si e com seus dois filhos adolescentes-e a competição por empregos se ele fosse demitido-Scharpenburg encontrou um emprego de meio período em um cinema.

“Tenho 45 anos. Tenho idade demais para trabalhar em dois empregos”, disse Scharpenburg à CNN. “Alguns dias eu saio do trabalho aqui e vou direto para o cinema.”

Shannon Ellis é um veterano de 28 anos do IRS e agora também administra o capítulo local do sindicato dos funcionários do Tesouro Nacional. Ela perguntou ao agente imobiliário o que sua casa poderia buscar em uma venda. Ela sugeriu que ela e o marido pudessem comprar uma casa móvel e se mudar para um lote à beira do lago que sua filha possui. A maior preocupação de Ellis foi pagar pela assistência médica por si e ao marido, que enfrentam problemas médicos.

“Eu teria que vender literalmente minha casa, pagar tudo e esperar conseguir um emprego que pelo menos me pagasse mais do que o salário mínimo para sobreviver”, diz Ellis.

Treka Henry trabalha como analista sênior do programa no Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ela espera perder o emprego como parte de uma redução contínua em vigor. Sua família cancelou um limpador de casa regular e decidiu renunciar a férias este ano.

“Não podemos prever nosso futuro”, disse Henry, seus olhos brotando de lágrimas.

Os condados que chamam de Kansas City de casa nos dois lados da fronteira estadual são azuis. Mas Trump venceu muitos dos municípios suburbanos e exurbanos que tocam a cidade. E os eleitores indicaram que ainda o apoiam.

Durante seu primeiro mandato, o secretário da Agricultura de Trump, Sonny Perdue, mudou duas divisões do USDA para Kansas City, comprometendo US $ 300 milhões em economia de custos e melhor proximidade com os agricultores. Agora, o USDA está entre as agências que devem encolher: a GSA propõe vender um dos edifícios da agência perto da linha estadual.

O senador do Partido Republicano do Missouri, Josh Hawley, tinha sido um defensor da realocação de agências fora de Washington, propondo um projeto de lei em outubro de 2019 para mover quase todo o USDA para seu estado natal. Questionado sobre o impacto dos movimentos recentes do Doge nos trabalhadores federais, Hawley disse à CNN que acredita que a maioria das pessoas em seu estado é a favor.

“Se você perguntar à maioria dos missourianos, acho que eles vão dizer que gostariam de ver um congelamento da ajuda federal e querem ver o Medicare, o Seguro Social, o Medicaid … benefícios entregues no prazo”, disse Hawley à CNN, sugerindo que os cortes tornariam as agências mais eficientes.

Outros veem os cortes se aproximando de casa. Ellis diz que alguns funcionários do Tesouro Local que votaram em Trump expressaram arrependimentos.

“Eu tive pessoas me abordando neste edifício e estado: ‘Olha, se eu soubesse que era isso que ia acontecer, que todos esses ataques às agências federais, eu teria votado de uma maneira diferente'”, disse Ellis à CNN.

No final de fevereiro, o deputado republicano do Missouri, Mark Alford, desenhou a ira de seus eleitores suburbanos da cidade de Kansas – alguns dos quais haviam perdido o emprego – quando ele sugeriu que suas posições não fossem uma “nomeação vitalícia” e que “Deus tem um plano e um propósito para sua vida”.

Lucas teve uma resposta nítida aos comentários de Alford.

“Eu também sou fiel”, disse o prefeito à CNN. “Mas essas são pessoas que pagaram suas contas amanhã.”

Aileen Graef e Morgan Rimmer, da CNN, contribuíram para este relatório.