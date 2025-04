Em meio ao caos da USAID, alguns grupos de ajuda humanitária ainda não estão sendo pagos por programas de salvamento

CNN

A Edesia, uma empresa baseada em Rhode Island que faz “Nuty’nut”-pacotes de pasta de manteiga de amendoim especialmente fortificada e altamente calórica que salva a vida de bebês e crianças gravemente desnutridos-recentemente demitidos 10% de sua equipe e até pareciam brevemente por mais de duas semanas. Seu CEO diz que eles estão tendo sérios problemas de fluxo de caixa.

Na Geórgia, a Mana Nutrition-uma planta que produz “alimentos terapêuticos prontos para uso”, ou rutf, pacotes de manteiga de amendoim-estão inclinando-se fortemente em uma linha de crédito do Bank of America para permanecer à tona por enquanto, de acordo com o fundador da empresa.

Nenhuma das empresas foi paga pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional em meses – desde o último trimestre de 2024.

“Estamos irreparavelmente quebrando um bom sistema sem motivo específico”, disse Mark Moore, CEO e co-fundador de Mana. “E o impacto nas crianças – não é de todo dramático dizer que custará, pelo menos, dezenas de milhares de vidas”.

A Edesia e Mana estão entre as dezenas de organizações que lidam com contratos cancelados da USAID e pouco ou nenhum pagamento da agência.

Tanto a edesia quanto a mana tiveram seus contratos da USAID cancelados antes de serem restabelecidos; Para Mana, o cancelamento foi rescindido depois que Elon Musk pesou pessoalmente. A USAID, estimulada por uma decisão judicial, começou a emitir pagamentos a outras organizações – mas esses pagamentos foram esporádicos e mínimos.

Um juiz federal ordenou que a USAID pagasse contratos e subsídios por todos os trabalhos de assistência estrangeira realizados em meados de fevereiro. No entanto, o processamento desses pagamentos tem sido lento e, a partir de um processo judicial de 27 de março, mais de 6.000 pagamentos ainda precisavam ser processados.

Os problemas de pagamento estão entre as muitas consequências dos esforços do governo Trump para fechar abruptamente a USAID e reestruturar drasticamente a ajuda externa. A combinação do enorme congelamento do governo dos EUA na ajuda externa no final de janeiro, reduções em massa na equipe da USAID e milhares de terminações de contrato já haviam causado um impacto significativo – mesmo para grupos de ajuda que ainda deveriam estar recebendo dinheiro. Alguns desses mesmos grupos são devidos ao trabalho realizado antes do congelamento. A decisão do governo para fechar a agência em julho deve exacerbar ainda mais as consequências.

Os respectivos CEOs da Edesia e Mana Nutrition, Navyn Salem e Moore, disseram à CNN nos últimos dias que eles só podem adivinhar quando poderiam ser pagos pela USAID pelas centenas de milhares de caixas de pasta de manteiga de amendoim que já produziram para a agência do governo. Seus contatos na USAID – que, de acordo com Salem e Moore, foram inicialmente demitidos ou de licença antes de serem trazidos de volta ao trabalho – não podem mais fornecer respostas claras.

Outras organizações humanitárias também lutaram para obter respostas, pois a USAID foi destruída e seus pontos habituais de contatos são cortados dos sistemas internos. Eles temem que isso só piore, pois a grande maioria do pessoal da USAID deve perder seus empregos à medida que o governo Trump se move para abolir a agência e dobrá -lo sob o Departamento de Estado. Menos de 900 funcionários do contratante direto da USAID permaneceram no trabalho em 21 de março, de acordo com outro aviso da agência para o Congresso.

A USAID disse em uma carta enviada ao Congresso na semana passada que emitiu mais de US $ 250 milhões em pagamentos entre 10 e 21 de março. No entanto, fontes que falaram com a CNN disseram que os pagamentos aos grupos de ajuda chegaram – se chegaram. Várias autoridades humanitárias disseram à CNN que ainda devem dinheiro para o trabalho que haviam concluído.

Uma autoridade humanitária disse que sua organização recebeu “tão pouco não é basicamente nada”.

“Eles precisam começar a emitir pagamentos significativos para programas ou organizações existentes que salvam vidas não poderão continuar”, disse eles à CNN.

Uma associação que representa contratados de ajuda humanitária ouviu dos mais de 70 grupos que representam que estão sendo pagos em “dribs e drabs”, disse uma fonte familiar.

Outra autoridade humanitária disse que, se não forem pagos, mesmo para subsídios que não foram encerrados, sua organização não pode continuar seus programas.

“Podemos ter que desligá -los proativamente simplesmente porque não podemos pagar salários ou alugar”, disseram eles à CNN.

Devido a lentos cortes de pagamento ou financiamento, muitas organizações humanitárias tiveram que sair ou demitir funcionários. Quase 19.000 empregos americanos foram perdidos e mais de 166.000 empregos globais foram perdidos, de acordo com a USAID Stop Work.

Um porta -voz do Departamento de Estado confirmou à CNN que “entre 10 e 21 de março de 2025, a USAID desembolsou um total de mais de US $ 257 milhões”, que “equivale a aproximadamente US $ 25 milhões por dia útil”.

“Este trabalho continua, assim como otimizando a estrutura de pagamento anteriormente problemática e fragmentada”, disse o porta -voz.

Mesmo que os pagamentos sejam feitos, não é suficiente para conter completamente o impacto do desmantelamento da USAID.

“Alguns dos danos são irreparáveis”, disse a primeira autoridade humanitária. “Existem tantas camadas de impacto. Podemos recontratar, mas confiar nas comunidades e alguns governos estão quebrados.”

“Ninguém mais pensará nos EUA como uma coisa certa”, disseram eles à CNN.

Com a suspensão das ordens de assistência e de parada estabelecida no final de janeiro, os esforços para combater doenças infecciosas como tuberculose e tratar pessoas, incluindo crianças, com HIV/AIDS foram impedidas. Os funcionários locais que trabalharam com organizações sem fins lucrativos no exterior podem agora estar em risco em países onde a afiliação com os EUA os torna um alvo.

Moore, CEO da Mana, disse que sua organização está fazendo planos de contingência para a USAID potencialmente nunca retornar à equação, inclusive alcançando diretamente organizações não -governamentais que poderiam fazer parceria na distribuição de pacotes de manteiga de amendoim de sua empresa.

“Estamos nos esforçando para absorver parceiros que poderiam contornar o sistema da USAID”, disse ele. “É uma ideia de stoptap, mas o planejamento a longo prazo será difícil.”

