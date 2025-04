Em reunião institucional, Ministério Público e Prefeitura de Olivença discutem iniciativas em prol da população

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema, recebeu representantes da Prefeitura de Olivença, nesta quarta-feira (23), para um encontro institucional.

Na ocasião, o promotor de Justiça Kleytionne Pereira Sousa, titular da 4ª PJ e coordenador das Promotorias de Justiça de Santana do Ipanema, as quais possuem atribuições em Olivença, conversou com o prefeito da cidade, Josimar Dionísio, e o procurador municipal, Cleyton Angelino.

“O encontro foi uma oportunidade para apresentar ao gestor municipal as atribuições das quatro Promotorias de Santana do Ipanema, bem como a forma de atuação do Ministério Público na cidade de Olivença”, destacou o promotor Kleytionne Pereira Sousa.

O prefeito, por sua vez, compartilhou as ações realizadas pela gestão municipal e os principais projetos em andamento. Tanto o gestor municipal quanto o promotor salientaram a importância da cooperação entre as instituições, abordando iniciativas que poderão ser desenvolvidas conjuntamente com foco na promoção do interesse público, no fortalecimento da atuação institucional e na geração de benefícios diretos para a população.