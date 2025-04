Em Tigres, eles priorizam não receber uma meta contra Cruz Azul

Joaquim Pereira disse que o gol na primeira mão não é receber um gol de Cruz Azul

Monterrey – a defesa Joaquim Pereira Ele garantiu isso Tigres procurará ter solidez defensiva quando na frente de Cruz Azul Na primeira mão das semifinais do Copa dos Campeões da CONCACAFpara impedir que a caixa de capital faça uma meta de visitante.

“Como eu disse, é uma equipe da equipe na quadra, é uma equipe muito importante e devemos ter a sabedoria e a concentração de não conceder a objetivo aqui, e ser perfeito nos deixa perto da classificação, é um jogo difícil, você nunca sabe que eles vamos marcar, mas você deve trabalhar para que eles não o façam, o que trabalhamos e o que trabalhamos na semana que vamos trabalhar.

“O trabalho durante a semana nos dá a força defensiva, Guido (Pizarro, técnico do campus) sempre fala que a defesa vai ao ataque e o ataque vai para a defesa. É mais do que um trabalho coletivo, que todos ajudamos os outros e acreditamos que, se jogarmos assim, teremos essa solidez defensiva e mais jogando em casa”, disse ele.

Joaquim Pereira espera que Cruz Azul no anote como visitante. ESPN

Felines receberão ‘la Machine’ no estádio da universidade na primeira mão das semifinais, para as quais o estrategista quase terá toda a sua equipe disponível, após a mesma PereiraAssim, Javier Aquino y Ozziel Herrera Eles já trabalharam no casal da equipe neste dia depois de excederam seus ferimentos e o único que continua com sua recuperação é o francês André-Pierre Gignac.

“Eu tive um golpe que causou um pouco de dor, mas com os tratamentos devidos, estou pronto para o jogo e me sinto muito bem, estou pronto para dar o máximo”, disse ele Pereira.

O técnico Guido Pizarro Ele disse que eles sabem sobre a hierarquia de Cruz Azulmas eles esperam alcançar um bom resultado na primeira comparação das semifinais.

Sobre o trabalho que o estrategista fez Vicente Sánchez Com o celeste, ele disse que deve ser reconhecido e, do seu ponto de vista, seu estilo é um pouco mais direto, em comparação com o que ele fez Martín Anselmi Com o quadro de capital.

“Vale a pena reconhecer Vicente, ele fez as coisas muito bem, o modelo chegou a dar seu selo e mereceu o reconhecimento que ele está tendo pelo trabalho realizado.

“A diferença entre Martín Anselmi E Vicente é mais direto Vicente, a estrutura mudou, a essência é ser o protagonista, eles têm jogadores de hierarquia, o trabalho deve ser reconhecido ”, acrescentou.