Em Trump 2.0, os erros estão multiplicando

Erros de alto perfil-e as dores de cabeça que se seguiram-estão se acumulando para o governo do presidente Donald Trump.

Foi um “erro administrativo” que levou à deportação equivocada de um homem de Maryland e iniciou o desafio legal mais visível à política de deportação de Trump, pelo menos até agora. A Suprema Corte decidiu que a Casa Branca deve “facilitar” o retorno de Kilmar Abrego Garcia, mas a Casa Branca não fez nenhum esforço real para trazê -lo de volta aos EUA.

Foi a adição equivocada de um repórter de um bate -papo de sinal do consultor de segurança nacional de Trump que primeiro descobriu o compartilhamento de informações sensíveis de seu secretário de Defesa Pete Hegseth.

O erro de bate -papo de sinal parecia ter explodido, mas o drama voltou ao Pentágono com um expurgo de leais de Hegseth ainda novos em seus empregos. Agora, há relatos de que Hegseth compartilhou informações confidenciais em um segundo bate -papo de sinal.

Foi o envio de uma carta, talvez por engano, que começou uma briga legal com Harvard.

Esse incidente mais recente, relatado pelo New York Times, não é algo que a Casa Branca reconheceu como um erro, mas os funcionários do governo disseram que a carta não atingiu seu objetivo original, que aparentemente não era para Harvard entrar com um processo contra o governo de Trump.

“Era uma carta que pretendia que ambas as partes se sentassem novamente e continuassem suas negociações”, disse a secretária de educação Linda McMahon na CNBC na terça -feira.

A carta, assinada por três funcionários do governo, era legítima, mas talvez enviada muito cedo.

Houve vários comissários internos do IRS em menos de 100 dias da segunda administração de Trump. Alguns desistiram em protesto quando o governo decidiu fornecer dados fiscais aos funcionários da imigração. O comissário interino mais recente a sair, Gary Shapley, foi um denunciante no IRS e alegou que o Departamento de Justiça lentamente andou lentamente uma investigação do filho do presidente Joe Biden, Hunter. Shapley saiu dentro de alguns dias, aparentemente depois que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, reclamou de ter sido cortado do processo.

Não foi um erro quando Trump anunciou tarifas de retaliação, que foram interrompidas para todos os países, exceto na China. Mas o grande conselho que Trump costumava argumentar seu caso incluía figuras selvagens que confundem economistas.

Os mercados responderam favoravelmente na terça-feira, depois que o Wall Street Journal informou que Bessent disse aos investidores que acredita que a guerra comercial com a China “diminuirá”.

A Casa Branca também procurou tranquilizar Wall Street e os americanos quando o secretário de imprensa Karoline Leavitt disse a repórteres em um coletivo de imprensa da Casa Branca na terça -feira que o governo fez progressos para alcançar os contornos de novos acordos comerciais com 18 países. Não está claro quando quaisquer novos acordos podem ser finalizados.

O senador John Kennedy, republicano da Louisiana, deu ao governo algum apoio de “Meet the Press” no domingo, quando ele disse que a deportação equivocada de Abrego Garcia era uma “tração”, mas não representou um padrão de deportações equivocadas.

Existe claramente um padrão emergente de erros não forçados que estão complicando as políticas já controversas e divisórias de Trump.

O caso de Abrego Garcia humanizou o esforço de deportação em massa, mesmo que ele pareça improvável que volte para os EUA.

O problema do sinal de Hegseth e o carrossel dos comissários internos do IRS destacam que Trump trouxe de fora para atrapalhar a burocracia federal.

O processo de Harvard está sendo aplaudido por aqueles que temem os impactos do esforço de Trump para reduzir o financiamento da pesquisa e as universidades de braços fortes para reduzir os protestos no campus e a dissidência infal a uma dissidência.

Os erros são incorporados ao DNA do Departamento de Eficiência do Governo ad hoc liderado por Elon Musk.

“Ninguém vai bater mil”, disse Musk no Salão Oval em fevereiro.

“Vamos cometer erros, mas agiremos rapidamente para corrigir quaisquer erros.”

Musk admitiu pelo menos um. “Uma das coisas que cancelamos acidentalmente, muito brevemente, foi a prevenção do Ebola. Acho que todos queremos a prevenção do Ebola”, disse ele em uma reunião de gabinete, embora relatórios independentes tenham questionado se a ajuda está de fato fluindo novamente.

Musk não reconheceu outros erros do Doge, como a queima e depois a recontratação de trabalhadores do governo focados na segurança nuclear no Texas e na segurança da rede elétrica no noroeste do Pacífico.

Outros trabalhadores pareciam ser demitidos indiscriminadamente, mas foram informados de que era por causa de seu desempenho. Após uma decisão de um juiz na Califórnia, eles agora podem ser re-fugidos. Os esforços de Trump para encolher o governo não acabaram; Existe uma expectativa de que várias agências continuem com os esforços de “redução na força” para retirar ainda mais o número de trabalhadores federais.

Em última análise, é o que o governo faz de propósito que pode preocupar mais os críticos de Trump do que uma percepção de desleixo.

Aqui estão alguns relatórios da CNN dos últimos dias:

A administração parece ter minimizado as descobertas federais dos cientistas sobre o crescimento recorde de dióxido de carbono na atmosfera, por exemplo.

A proposta de orçamento de Trump tem como alvo os programas de petróleo de Head Start e Home que podem prejudicar crianças e idosos americanos que precisam de assistência.

Numa época em que o dinheiro de ajuda a desastres é paralisado, o governo Trump acelerou dinheiro para os estados liderados pelo Partido Republicano, de acordo com outro relatório da CNN.