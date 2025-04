Em uma força de trabalho federal acumulada pelo estresse e pelo medo, uma família compartilha uma história de morte

CNN

–



O estresse e a ansiedade estavam construindo há semanas em Monique Lockett, um veterano de 25 anos da Administração da Seguridade Social, sobre o destino de seus colegas e os dados sensíveis da agência que ela prometeu proteger, disse sua irmã Ksha à CNN.

Em fevereiro, em meio a mudanças abrangentes na força de trabalho federal, Monique tinha cinco anos após a aposentadoria, mas estava enfrentando um dos períodos mais incertos de sua carreira, segundo a KSHA. Ela estava cada vez mais preocupada com o que poderia fazer o Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk à agência.

“Minha irmã teve muita ansiedade em torno das mudanças que estavam acontecendo em outras agências e, inevitavelmente, o que aconteceria com a Seguridade Social”, disse Ksha à CNN. “Ela estava preocupada com o bem-estar geral de todos com quem trabalhou porque era estressante para muitas pessoas”.

A demolição do governo Trump de programas e empregos federais enviou ondas de ansiedade e depressão por meio de uma força de trabalho do governo que está experimentando raiva, desesperança e preocupações com as pessoas se machucarem, de acordo com entrevistas com trabalhadores federais, seus familiares e profissionais de saúde mental que falaram com a CNN. Desde o início dos cortes no programa liderado por Doge, as falsidades proliferaram on-line sobre supostas fraudes e programas desnecessários, alimentando uma caricatura na mente de alguns americanos de um trabalhador federal inepto ou corrupto.

Os últimos dias de Monique foram passados ​​naquele clima de medo e estresse enquanto se sentiam desvalorizados no local de trabalho, antes de morrer no trabalho há dois meses, segundo sua irmã.

“Foi muito perturbador para ela ouvir que o que eles fizeram não foram valorizados, o que eles fizeram não era importante e certamente que o que eles fizeram foi um desperdício”, disse Ksha.

Monique morreu de doenças cardiovasculares ateroscleróticas hipertensas – um acúmulo de placa nas artérias – de acordo com Stephanie Moore, porta -voz do cargo de médico legista de Maryland.

É impossível saber exatamente quais fatores desencadearam a emergência de saúde de Monique naquele dia. O estresse crônico pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares ateroscleróticas, de acordo com especialistas médicos.

Ksha acredita que o estresse pode ter sido um fator na morte de sua irmã.

Monique geralmente ligou para Ksha quando chegou ao vasto campus da Administração da Seguridade Social, fora de Baltimore, mas o telefone de Ksha não tocou na manhã de 18 de fevereiro. Monique entrou e foi à mesa, onde adormeceu, de acordo com um relatório da polícia do condado de Baltimore que a agência compartilhou com a CNN. Os paramédicos passaram cerca de 40 minutos tentando revivê-la, diz o relatório, mas o homem de 53 anos foi declarado morto no local.

As complicações da doença de Monique podem incluir um ataque cardíaco ou derrame. Segundo o relatório, Ksha disse à polícia que Monique tinha obesidade e pressão alta, pela qual estava tomando remédios. Colegas de trabalho disseram ao policial que responde que Monique “não estava em um [sic] Sinais visíveis de angústia ”antes de adormecer, segundo o relatório.

Quando uma causa de morte está relacionada à aterosclerose, “o estresse certamente pode desempenhar um papel aumentando os níveis de pressão arterial e cortisol” – um “hormônio do estresse”, disse o Dr. Jonathan Reiner, analista médico da CNN e professor de medicina e cirurgia na Universidade George Washington. “O estresse crônico também pode levar ao aumento da inflamação, o que desempenha um papel na formação de novas aterosclerose e eventos agudos”.

Um porta -voz da Administração da Seguridade Social, ou SSA, confirmou à CNN que um funcionário morreu na sede da agência em 18 de fevereiro, mas não respondeu a mais perguntas.

A equipe do Doge da SSA cresceu para pelo menos 10 pessoas nos três meses de poder do governo, de acordo com documentos do tribunal. O governo Trump encarregou os representantes do DOGE, alguns dos quais são detalhados de outras agências, com a descoberta de fraudes no sistema de pagamento da Seguridade Social – ao mesmo tempo que concede a eles acesso a dados confidenciais sobre milhões de americanos.

Um juiz federal em 20 de março bloqueou o acesso de Doge aos dados da SSA que contém informações identificáveis ​​pessoais e acusou Doge de estar “essencialmente envolvido em uma expedição de pesca na SSA … sem nenhum conhecimento concreto de que a agulha está realmente no palheiro do palheiro”.

Os vários e -mails, às vezes nos fins de semana, que o governo Trump enviou aos funcionários da SSA perguntando sobre sua produtividade tiveram um “efeito de chicote”, de acordo com um ex -funcionário da SSA familiarizado com os projetos em que Monique trabalhou. “Está criando um nível de ansiedade que está dificultando o trabalho deles. Essas são pessoas boas que estão sendo traumatizadas”.

Monique “era parte integrante de … certificando -se de que as informações das pessoas fossem mantidas em segurança”, disse Ksha, e que “as pessoas certas tinham acesso às informações corretas”.

Monique trabalhou como especialista em tecnologia da informação no Escritório de Arquitetura de Sistemas, responsável por criar bancos de dados para dados confidenciais mantidos pela SSA, disse o ex -funcionário, que falou sob a condição de anonimato para preservar seus relacionamentos existentes com os funcionários da SSA. Monique era “um dos nossos melhores” e “muito familiarizado com os repositórios de dados existentes que temos na agência”, disse o ex -colega.

Um porta -voz da DOGE não respondeu a várias ligações telefônicas e e -mails em busca de comentários.

“O que aconteceu com Monique foi verdadeiramente triste e trágico, literalmente me abalou no núcleo”, disse um funcionário da SSA à CNN.

‘Fear e desmoralização total’



Outros funcionários atuais e ex -federais disseram à CNN que eles se sentiram deprimidos ou estavam preocupados com os colegas se machucarem em meio às demissões e reorganizações. Alex Berman, um funcionário da Revenue Service que é líder sindical na área de Filadélfia, disse que ouviu diretamente de colegas que sofreram ataques de pânico e ataques de ansiedade nas últimas semanas.

Em quase 20 anos como funcionário do sindicato, disse Berman, ele conversou com “muitas pessoas no fim de suas cordas”.

“Muitas vezes, fico feliz em dizer que fui capaz de ficar entre eles e o fim do penhasco”, disse Berman, cuja agência está enfrentando uma potencial redução de 20% na força de trabalho por Doge, à CNN. “Os poucos que não conseguiram se afastar da beira do penhasco me assombram para sempre. E eu não posso deixar de prever mais por vir.”

Berman disse que viu um número crescente de pessoas ao seu redor lutando com essas “ameaças existenciais” desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo novamente. Ele disse que instou seus colegas de trabalho a aproveitar uma linha direta de aconselhamento interno.

Os profissionais de saúde mental que tratam os funcionários federais descrevem os clientes que enfrentam um clima de medo dolorido.

“Para as pessoas que ainda estão no governo federal, o que vejo é principalmente o total de medo e desmoralização”, disse Lisa Kays, uma assistente social clínica licenciada que vê muitos trabalhadores federais.

“Há uma sensação de: ‘Estou constantemente sendo observado e sei que há muito que posso fazer de errado, mas não sei o que são essas coisas'”, disse Kays à CNN.

Kays pediu àqueles que conhecem os trabalhadores federais a “verificá -los. Leve -os para jantar. Ofereça -se para ouvir. Apareça e babá de seus filhos para que possam levar um minuto e respirar”.

Alguns terapeutas começaram a realizar grupos de apoio especificamente para trabalhadores federais. Um conselheiro clínico que pratica na área de Washington, DC, disse que vários participantes estão se juntando “a encontrar comunidade, sentindo que há um senso de isolamento”.

As pessoas “estão sofrendo de maneiras que eu nunca vi antes”, disse o conselheiro, que solicitou o anonimato para proteger a privacidade dos clientes. “As pessoas que já passaram por lutas já em seus campos estão se sentindo absolutamente sem esperança e desamparados.”

Trabalhadores federais com anos, ou mesmo décadas, da experiência do governo disseram à CNN que estavam tendo conversas dolorosas com colegas e familiares sobre onde desenhar a linha sobre deixar seus empregos.

“Todo mundo está andando com cascas de ovos. Ninguém se sente seguro”, disse um funcionário dos Centros dos EUA para controle e prevenção de doenças à CNN. “Eu tenho muitas reuniões em que é apenas uma pessoa relatando e quando há tempo para perguntas e respostas, são apenas grilos e, em seguida, o chamado acaba sendo desajeitadamente.”

O funcionário, entre os mais de 180 demitido em fevereiro e depois recontratado no CDC duas semanas depois, disse que o ambiente “acabou de matar nosso espírito”.

Em 1º de abril, outros 2.500 funcionários do CDC foram demitidos como parte de uma enorme “redução em vigor” no Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Aqueles que não foram recontratados estão procurando maneiras de lidar.

“Finalmente estou começando a dormir um pouco à noite, mas apenas em curtos trechos”, disse um funcionário federal recentemente demitido à CNN. “Eu pedalei todos os estágios da luto – às vezes repetidamente em um único dia. Um momento estou com raiva, o próximo estou triste, então com descrença. Tudo está me atingindo.”

O ex -trabalhador federal está incentivando outras pessoas no governo a aproveitar o Programa de Assistência ao Emprego, que oferece aconselhamento e outros benefícios.

“Eu disse a colegas que eles precisam olhar para o EAP porque alguns deles estão realmente lutando, você pode vê -lo no rosto deles”, disse a pessoa. “Honestamente, estou usando isso para me ajudar a processar tudo.”

No funeral de Monique Lockett em Randallstown, Maryland, em 14 de março, os enlutados saíram do salão de recepção, parando para abraçar a KSHA antes de sair no dia de nublado. Durante o culto, um pastor gritou “New Life” enquanto celebrava Monique com música e oração. Os enlutados prestaram homenagem a uma humilde mulher de fé que, disse sua irmã, planejava se tornar um capelão depois de se aposentar do governo.

Questionado pela CNN O que o público deveria saber sobre o trabalho de Monique como funcionário federal, Ksha disse: “As pessoas que trabalham para o governo se preocupam com as pessoas … e as pessoas certamente que trabalham para o governo 20, 25 anos certamente têm interesse em garantir que o povo americano esteja protegido”.

Nota do editor: Se você ou alguém que você conhece está lutando com a saúde mental, a ajuda está disponível. Disque ou texto 988 ou visite 988lifeline.org para apoio gratuito e confidencial.

Marshall Cohen da CNN, Em Steck, Meg Tirrell e Nick Valencia contribuíram para este relatório.