Emma Slater e Alan Bersten Pack no PDA durante a turnê ‘DWTS’

Após meses de especulação, os profissionais “dançando com as estrelas” Emma Slater dando Alan Bersten Confirmaram seu romance – compartilhando um beijo noage durante um show ao vivo.

Durante uma parada na turnê “Dancing With the Stars”, no fim de semana, os membros da platéia testemunharam o batalhão Lick Lick Lick em Chicago … Hard lançando seu relacionamento.

Os fãs da platéia ficaram absolutamente selvagens quando Alan Alan, que estava segurando Emma em sua rotina de dança de armas, colocou -a no palco e os dois se inclinaram para um beijo. Você ouve a multidão entrando em entusiasmo enquanto os dois pacote no PDA.

Os fãs vislumbram sua química ao longo do caminho. Em dezembro de 2023, uma foto da turnê ‘DWTS’ mostrou Emma com a mão colocada de forma sincera no topo da de Alan. Outra foto de fã postada em X mostrou os dois aparecendo para dar as mãos durante um momento sincero nos bastidores.