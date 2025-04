Encontro de cidades criativas brasileiras em Penedo tem evento inédito com startups

A oitava edição da ECriativa movimenta Penedo desde quinta-feira, 10, primeiro dia do encontro anual das cidades criativas brasileiras inseridas na rede mundial da Unesco.

A programação que será concluída neste sábado, 12, quando a Cidade dos Sobrados completa 389 anos de elevação à condição de vila, é focada em ações colaborativas.

Com esse espírito de apoio mútuo, a ECriativa estreou em Penedo um espaço para startups locais ou criadas por penedenses apresentarem seus serviços/produtos.

Reunidos no escritório do Sebrae – parceiro em diversos setores do município, inclusive no projeto coroado com a inclusão de Penedo na rede da Unesco -, representantes das startups trocaram de experiências e participaram de uma rodada de negócios.

A atividade inédita começou com apresentação do Laboratório OxeTech, parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo que viabiliza cursos gratuitos de informática, desde o nível básico até linguagens de programação.

Em seguida, representantes das startups Facilita Mercado, Aquasound, Kombucha Pirá, Vegan Couro e Pilares mostraram sua capacidade inventiva e como podem facilitar a vida em sociedade com suas criações, todas perfeitamente replicáveis.

Após as apresentações, a coordenação da Rede Brasileira de Cidades Criativas apresentou o portal eletrônico que, dentre outras funções, pode amplificar a visibilidade das startups de Penedo e dos demais municípios da RBCC.

“Vivemos um momento muito especial, acabamos de ter o pitch de startups e todos puderam conhecer soluções criativas e inovadoras, gerando novas conexões no encontro de negócios, aprofundando conhecimento, intercâmbio e fortalecendo essas soluções durante esse encontro que transforma Penedo na capital criativa do Brasil”, destaca o Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão.

