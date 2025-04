Enquanto as tarifas escurecem as perspectivas econômicas, Trump avalia Powell como um bode expiatório

CNN

Donald Trump está mostrando por que os bancos centrais independentes são uma boa ideia.

O duplo discurso do presidente contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, evocou na quinta-feira outra nuvem negra sobre os mercados financeiros e uma economia repetidamente traumatizada por seu caos de tarifa e guerra comercial.

“Se eu o quero, ele estará fora de lá rápido, acredite em mim”, disse Trump a repórteres no Salão Oval. “Não estou feliz com ele.”

Trump está furioso que Powell ignorou suas frequentes demandas por uma redução rápida das taxas de juros que potencialmente facilitariam os americanos emprestarem comprar casas e melhorar o sentimento do consumidor e aumentar as ações. O Fed fez três cortes consecutivos nas taxas no ano passado, depois de trazer a inflação quase para o alvo. Mas isso interrompeu a estratégia em meio a preocupações com a crescente incerteza econômica, que foi exacerbada pela liderança volátil de Trump desde que assumiu o cargo há menos de três meses.

Na manhã de quinta-feira, um Trump de temperamento curto parecia irritado com o aviso de Powell um dia antes de que as tarifas provavelmente causariam inflação e desemprego mais alto e que parte de seu fardo “seria pago pelo público”.

O discurso de Powell ao clube econômico de Chicago foi a declaração mais clara, mas por um oficial financeiro importante sobre o impacto potencial das políticas de Trump. Ele estava afirmando o que quase todo economista sério acredita sobre o impacto das tarifas. Mas seus comentários conflitavam com a crença quixótica do presidente no poder quase místico de tributar as importações e sua insistência de que essa estratégia não aumentará os preços e passará custos mais altos para os consumidores.

O contexto do ataque de Trump a Powell na quinta -feira também é importante.

Ele veio em meio a uma defesa irritada de sua gestão econômica, na qual ele culpou o presidente Joe Biden várias vezes – mesmo que a economia estivesse zumbindo quando o Salão Oval mudou de mãos – antes que ele voltasse o chefe do Fed. O humor do presidente deixou uma impressão muito forte de que ele estava buscando bode expiatórios, caso sua estratégia de guerra comercial falhe e ele não possa garantir acordos com nações que ele é alvo de tarifas.

“Se as coisas continuarem a cair e um acordo não for feito, ele culpará a desaceleração do mercado em Jay Powell e diz que foi porque ele não reduziu as taxas”, disse o comerciante de Wall Street Peter Tuchman à Kate Bolduan, da CNN, na quinta -feira.

O presidente não fez nada para dissipar a impressão de que suas críticas a Powell foram projetadas para desencadear cortes nas taxas de juros que ajudariam suas próprias prioridades e perspectivas políticas. “Ele terá muita pressão política. Você sabe … acho que há muita pressão política para ele reduzir as taxas de juros”, disse Trump.

A senadora Elizabeth Warren, a principal democrata do Comitê Bancário, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado, é um crítico frequente de Powell. Mas ela argumentou na CNBC que é importante que a cadeira do Fed fique em seu posto. “Eu me envolvei regularmente com ele sobre regulamentos e taxas de juros, mas entendi o seguinte: se o presidente Powell puder ser demitido pelo presidente dos Estados Unidos, ele colidirá com mercados nos Estados Unidos”, disse Warren.

O senador de Massachusetts, ex -professor de direito de Harvard, argumentou que a força do sistema financeiro dos EUA depende da idéia de que “as grandes peças se movem independentes da política”. Ela acrescentou: “Se as taxas de juros nos EUA estiverem sujeitas a um presidente que só quer acenar sua varinha mágica, isso não nos distingue de nenhuma outra ditadura de dois bids em todo o mundo, onde todos sabem que seu grande risco de investimento é: esse ditador acordará de manhã e terá uma dor de barriga e decidirá causar esse problema ou favorecer esse amigo?

A raiva de Trump em Powell foi exacerbada porque o Banco Central Europeu acabou de cortar as taxas pela sétima vez em um ano, fazendo com que ele pergunte por que o Federal Reserve não está sendo igualmente agressivo. “Ele é tarde demais – sempre tarde demais. Um pouco lento. E não estou feliz com ele. Eu o informei”, disse o presidente. Anteriormente, em um post matinal em sua rede social da verdade, Trump aumentou as expectativas de que ele pudesse demitir Powell dizendo que seu “rescisão não pode vir em breve”.

Os ataques do presidente, no entanto, acreditam no histórico de Powell. Sua mordomia da economia tem sido constante durante um período tumultuado que incluiu a pandemia covid-19 e sua subsequente crise financeira. E ele levou a inflação acima de 9% para sua taxa atual de 2,4%, sem desencadear o desemprego generalizado em um pouso suave que muitos analistas não acreditavam ser possível.

Powell tornou -se presidente do Fed em 2018, depois de ter sido indicado por Trump. Ele foi nomeado pelo presidente Joe Biden em 2022. Seu mandato atual termina em maio de 2026.

O Federal Reserve foi criado pelo Congresso em 1913 como um órgão independente para isolá -lo do tipo de pressão política que o presidente está impõe. Sua missão é garantir preços e emprego estáveis-uma missão que às vezes a coloca em desacordo com as necessidades de curto prazo dos legisladores e presidentes.

Se Trump adquirisse o poder de manipular as taxas de juros à vontade – por meio de um presidente do Fed Proxy ou não – ele desencadearia confusão nos mercados financeiros, prenderia a confiança na economia dos EUA e quase certamente a inflação de picos. E seria mais um sinal de que a reputação global da América como uma rocha de estabilidade financeira está rapidamente corroendo em seu segundo mandato.

A turbulência potencial do mercado – após quedas e oscilações selvagens nos preços das ações desde que Trump lançou sua guerra tarifária este mês – pode ser um fator para convencer Trump a deixar Powell no lugar. O Wall Street Journal informou na quinta -feira que o presidente falou sobre demitir Powell, mas que altos funcionários, incluindo o secretário do Tesouro Scott Bessent, até agora o convenceram disso.

É geralmente aceito em Washington que o presidente não tenha o poder de rejeitar os membros do conselho que supervisionam as agências independentes sem causa. Mas o governo espera que a Suprema Corte anule um precedente legal de 1935, no qual essas suposições se baseiam.

O crescente desprezo de Trump pela sólida governança e pelos tribunais – e seus constantes esforços para expandir o poder presidencial em termos questionáveis ​​- significam que o futuro de Powell não é certo. Esta é uma Casa Branca que age primeiro e lida com as consequências da potencial ilegalidade posteriormente.

Mas há uma chance de o presidente estar apenas desabafando. Afinal, ele reclamou repetidamente da cautela de Powell durante seu primeiro mandato. A Forbes informou no ano passado que ordenou que Wilbur Ross ligasse para o chefe do Fed e ordenasse que ele reduzisse as taxas, citando as memórias do ex -secretário de comércio.

Mas Trump também nunca foi tão irrestrito. Em seu novo governo, ele escolheu oficiais que detestam seus instintos mais loucos. Bessent é visto como uma influência moderadora. No início desta semana, ele disse à Bloomberg que “a política monetária é uma caixa de jóias que deve ser preservada”. Mas o secretário do Tesouro carece de experiência política significativa. E a história mostra que qualquer subordinado que procura controlar o presidente em breve poderá se demitir.

A nova incerteza sobre o futuro de Powell vem com a economia sofrendo de choques sucessivos sobre a política tarifária de Trump – especialmente os 145% de tarefas impostas às importações chinesas. O impacto dessa abordagem de linha dura poderá em breve atingir a forma de altos preços e escassez de bens de consumo importantes e outros itens. Enquanto Trump tem tarifas recíprocas congeladas em dezenas de países e dizem que vários governos estão oferecendo acordos comerciais, ainda não está claro se ele será capaz de atingir seu objetivo de trazer de volta a fabricação e empregos a curto prazo.

Enquanto isso, a confiança do consumidor está caindo, e as empresas estão lutando para estabelecer expectativas e orçamentos para o próximo ano, levantando mais temores de que a economia possa em breve entrar em recessão.

Mesmo que Trump não tente descartar Powell, mas simplesmente continue a falar sobre isso, ele poderia abalar a confiança dos investidores.

É por isso que a maioria dos presidentes entende a política de taxa de juros – por mais irritante que seja frequentemente – é melhor para o Fed independente.