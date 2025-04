Enquanto ele lioniza um homem forte, Trump flexiona o poder sobre a lei, as melhores faculdades e a mídia

CNN

Apenas três meses depois de seu novo mandato, o presidente Donald Trump está escalando uma batalha contra instituições que desafiam seus instintos do homem forte, incluindo os tribunais, a profissão de advogado, a educação de elite e a mídia.

O governo está projetando autoridade presidencial de uma maneira mais ampla e mais aberta do que qualquer Casa Branca moderna. Sua interpretação expansiva de estátuas e interpretações questionáveis ​​das decisões dos juízes estão causando alarme sobre seu impacto no estado de direito, na liberdade de expressão e na Constituição.

“Há algo quebrado”, disse Trump no Salão Oval na segunda -feira. “O estabelecimento liberal – mas eles não estão mais administrando as coisas neste país.”

Ele se sentou ao lado do presidente Nayib Bukele, de El Salvador, que se marca como o “ditador mais legal” do mundo e cuja enorme popularidade se baseia em uma marca de autoritarismo eleito que Trump admira. O calor escapou de um líder que teria sido tratado como um pária por um governo convencional dos EUA era uma janela ameaçadora para as intenções futuras do 47º presidente.

Bukele suspendeu partes da Constituição de Salvadorenhas e prendeu dezenas de milhares de pessoas sem o devido processo legal em uma repressão contra o crime.

Ele sugeriu que Trump poderia tentar algo semelhante. “Senhor Presidente, você tem 350 milhões de pessoas para libertar, você sabe. Mas para libertar 350 milhões de pessoas, você precisa aprisionar alguns. Você sabe, é assim que funciona, certo?”

As aspirações duras de Trump foram reveladas na reunião através do prisma de sua política de deportação cada vez mais cruel, que está levantando questões profundas sobre abusos aparentes do devido processo e direitos humanos.

Ambos os presidentes gostaram da chance de se recusar publicamente a liberar um migrante sem documentos que foi apreendido em Maryland e deportado para uma mega prisão notória em seu país natal, El Salvador, sem uma audiência judicial e, apesar da ordem de um juiz, de que ele não deve ser devolvido ao país.

A Casa Branca está se recusando a agir da ordem de outro juiz de que Kilmar Armando, Abrego Garcia, deve ser trazido de volta aos EUA e está caminhando em uma linha tênue em uma decisão da Suprema Corte dizendo que deve facilitar seu retorno. Ele diz que Abrego Garcia é um membro de gangue e terrorista, apesar de não produzir evidências públicas. Ele também argumenta que os tribunais dos EUA não têm jurisdição porque o destino de Abrego Garcia está ligado ao poder de Trump de definir a política externa.

A Suprema Corte decidiu 9-0 na semana passada que o governo deve “facilitar” o retorno de Abrego Garcia depois de admitir expulsá-lo por um erro administrativo. Mas a Casa Branca está usando sua linguagem bastante imprecisa – talvez motivada por um esforço por unidade ou um desejo de evitar um confronto constitucional direto – de reivindicar os juízes endossando sua posição, em vez de repreendê -la.

“Acho que o Supremo Tribunal é responsável até certo ponto, porque em citar as palavras”, disse a juíza aposentada Shira Scheindlin ao John Berman, da CNN, na segunda -feira. Mas Scheindlin alertou que o governo estava entrando em um terreno perigoso. “O que temos aqui é um desafio da ordem da Suprema Corte. A Suprema Corte disse facilitar seu retorno e acelerá -la”.

Scheindlin acrescentou: “É desafio que nos coloca à beira de uma crise constitucional entre o ramo judicial e o ramo executivo”.

A Tribo Laurence, um renomado estudioso constitucional, disse à CNN na segunda -feira que o desafio do governo tornou provavelmente o caso que acabaria antes da Suprema Corte – o que enfrentaria uma escolha fatídica. “Não são apenas os imigrantes que estão sujeitos a esse tipo de jogo. É um jogo mortal que pode ser jogado com qualquer cidadão”, disse a Tribo emérito do Professor Emérito de Harvard Law Kaitlan Collins, que havia questionado anteriormente Trump e Bukele no Salão Oval. “O presidente já começou a tocá -lo. Esse não é o país em que qualquer um de nós, que eu acho, cresceu”.

De fato, Trump está ponderando um desafio ainda mais flagrante para a lei. Ele sugeriu que seu esquema de deportar aqueles que ele diz serem membros de gangues e terroristas para se durar prisões de El Salvadorianas pudessem ser ampliadas.

“Gostaria de dar um passo adiante, quero dizer … não sei quais são as leis. Sempre temos que obedecer às leis”, disse Trump, olhando o procurador -geral Pam Bondi em um sofá da Casa Branca. “Mas também temos criminosos caseiros que empurram as pessoas a metrôs, que atingem mulheres idosas na parte de trás da cabeça com um taco de beisebol quando não estão olhando, que são monstros absolutos. Gostaria de incluí-los no grupo de pessoas-para tirá-las do país”.

A idéia de que o governo ignoraria as proteções constitucionais disponíveis para todos os americanos, mesmo aqueles que estão encarcerados, e os deportam para campos de prisões draconianos no exterior, pode custar a credulidade. Mas as palavras de Trump ocorreram em meio a uma atmosfera de crescente autoritarismo em torno de sua Casa Branca e uma aparente determinação de rejeitar restrições constitucionais em seu comportamento.

A lei e a educação de elite estão à vista de Trump



Os movimentos do poder da Casa Branca sugerem que não deseja apenas decidir unilateralmente quem é deportado, com base em seus próprios critérios e não nos tribunais. Também quer influenciar fortemente os casos de casos de grandes escritórios de advocacia; o que é ensinado nas melhores universidades; E as notícias que os americanos vêem na televisão. Essas são páginas clássicas dos manuais de líderes de homem forte, como o primeiro -ministro húngaro Viktor Orbán, outro herói de Trump, que estabeleceu seu poder controlando na independência da lei, da mídia e da academia.

Nos últimos dias, Trump aumentou a pressão sobre os principais escritórios de advocacia que levaram casos ou empregaram advogados que ele considera hostil aos seus interesses políticos, extraindo acordos para centenas de milhões de dólares de trabalho “pro bono” em casos a serem nomeados posteriormente.

A Casa Branca também ameaçou inúmeras universidades com cortes de financiamento se não fizerem alterações na política escolar e até o que ensinam. Separadamente no domingo, ele exigiu punição pelos “60 minutos” da CBS e pediu ao presidente da Comissão Federal de Comunicações para revogar a licença da rede.

Um presidente que fez campanha por um segundo mandato com a promessa de eliminar a arma do Departamento de Justiça na semana passada usou seu poder para ordenar sondas em dois críticos, Chris Krebs e Miles Taylor, que serviram em seu primeiro governo. E as decisões unilaterais de Elon Musk sobre demitindo funcionários e destruição de financiamento federal para agências governamentais já concedidas pelo Congresso parece projetado para ultrapassar a capacidade dos tribunais de avaliar sua legalidade.

Enquanto isso, o secretário de Estado Marco Rubio tem exercido vasto poder para cancelar os vistos de centenas de estudantes estrangeiros, alguns dos quais participaram de protestos anti-Israel. Ele argumenta que suas atividades são prejudiciais para a política externa dos EUA – uma lógica abrangente que pode ser usada para reduzir quase qualquer discurso. Vários estudantes estrangeiros foram abordados na rua e levados sob custódia da imigração a centenas de quilômetros de distância ou forçados a fugir do país. Na segunda -feira, o estudante palestino Mohsen Mahdawi entrou em um escritório de imigração de Vermont na esperança de iniciar o passo final para se tornar um cidadão dos EUA. Mas o estudante da Columbia University, que está nos EUA há uma década, foi levado algemado, disse seu advogado à CNN.

E o crônimo que muitas vezes afeta os regimes de linha dura que frustra liberdades democráticas parece estar enraizando em Washington. Trump, por exemplo, sinalizou que estava aberto a negociações com os principais CEOs para optar por suas tarifas que abalaram os EUA e as economias globais.

Trump conquistou seu segundo mandato em parte por uma promessa a seus apoiadores de eviscerem um estabelecimento de elite que ele argumenta que é desprezível em relação a muitos americanos e infectado por valores liberais extremos em raça e gênero. Essa é uma posição popular entre muitos eleitores – especialmente na base política de Trump, para quem ele parece governar. Um ataque cultural às instituições consideradas dominadas pelas elites também é uma distração útil de seu caos de guerra comercial e o fracasso até agora sua iniciativa de paz na Ucrânia.

A retórica selvagem de Trump e a crença óbvia de que ele tem poder ilimitado-reforçado por uma decisão da Suprema Corte sobre imunidade presidencial-há muito tempo faz com que seus críticos avisassem, às vezes em termos excessivamente alarmistas, que ele é um ditador em espera. Mas sua recusa em aceitar o resultado das eleições de 2020 e seus novos esforços para impedir a responsabilidade do governo, os processos legais e até a liberdade de expressão estão aumentando.

Mammoth Political and Legal Battles estão começando



Mas algumas das instituições estão revidando.

A Universidade de Harvard rejeitou na segunda -feira as demandas do governo por mudanças de políticas. “A Universidade não renderá sua independência ou seus direitos constitucionais”, disse o presidente de Harvard, Alan Garber, em comunicado. O governo congelou rapidamente vários bilhões de dólares em financiamento federal para a Ivy League School.

A Casa Branca exigiu mudanças nos programas de diversidade, equidade e inclusão de Harvard; uma proibição de máscaras nos protestos do campus; e reformas para contratar e admissões baseadas em mérito. Ele queria reduzir o poder mantido por professores e administradores.

A decisão de Harvard poderia estabelecer um precedente para outras instituições de ensino superior seguirem o exemplo. Mas a Universidade de Columbia submetiu às demandas administrativas de restrições a manifestações e novos procedimentos disciplinares e revisou imediato seu currículo no Oriente Médio.

O padrão de resistência e alguma submissão às políticas de Trump também estão ocorrendo no setor jurídico.

Duas grandes empresas, Jenner & Block e Wilmerhale, que têm enormes práticas de Washington, processaram o governo para desafiar as ordens executivas de Trump direcionadas a eles e seus clientes. Eles acusam o governo de usar ordens executivas inconstitucionais para punir ou relaxar a fala que não gosta.

O afastamento do governo dos jornalistas levou a Associated Press a levar seu caso aos tribunais depois que seus jornalistas foram proibidos da piscina de viagens no Air Force One e os eventos no Salão Oval sobre a recusa da Newswire e da agência de fotos em seguir a liderança de Trump na renomeação do Golfo do México em seu livro de estilo. Na semana passada, um juiz federal considerou a punição da Casa Branca inconstitucional.

O próximo desafio de Trump para o Estado de Direito provavelmente acontecerá na terça-feira na última audiência do caso de Abrego Garcia, que foi escolhido nas ruas do subúrbio de Maryland e enviado à mega-prisão de El Salvador.

O Departamento de Justiça respondeu às ordens de um juiz federal para detalhar os esforços diários para trazê -lo de volta com desafios à autoridade do Tribunal. Joseph Mazzara, advogado do Departamento de Segurança Interna, disse em uma declaração juramentada na segunda -feira que a agência “não tem autoridade para extrair à força um estrangeiro da custódia doméstica de uma nação soberana estrangeira”.

Isso se seguiu à declaração de Bukele algumas horas antes de sugerir cooperação com a Casa Branca. “Como posso contrabandear um terrorista para os Estados Unidos? Não – não tenho o poder de devolvê -lo aos Estados Unidos”, disse o presidente de Salvadorenho.

A resposta da administração mostra que não está fazendo nada para trazer o Abrego Garcia de volta. Está começando a parecer mais uma tentativa de fugir da autoridade do judiciário.

Nesta e de muitas outras frentes, o sentido de uma colisão constitucional próxima é crescendo impossível de ignorar.