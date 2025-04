Enquete: Classificação de aprovação de Trump aos 100 dias no cargo

CNN

Donald Trump devolveu o Salão Oval e se encarregou do governo em meio ao número mais forte de pesquisas de sua carreira política, mas à medida que a marca de 100 dias de sua presidência se aproxima, os pontos de vista dos americanos sobre o que ele fez até agora se tornaram profundamente negativos, uma nova pesquisa da CNN realizada por SSRs descobriu.

A classificação de aprovação de 41% de Trump é a mais baixa para qualquer presidente recém -eleito aos 100 dias que remonta pelo menos a Dwight Eisenhower – incluindo o primeiro mandato de Trump.

A aprovação do manuseio de Trump da presidência caiu 4 pontos desde março e 7 pontos mais baixos do que no final de fevereiro. Apenas 22% dizem que aprovam fortemente o manuseio do trabalho por Trump, uma nova baixa e cerca de duas vezes mais dizem que desaprovam fortemente (45%).

Desde março, Trump viu quedas notáveis ​​na aprovação de mulheres e hispânicos -americanos (queda de 7 pontos em cada grupo para 36% entre mulheres e 28% entre os hispânicos). As visões partidárias de Trump permanecem amplamente polarizadas, com 86% dos republicanos aprovando e 93% dos democratas reprovando. Mas entre os independentes políticos, o índice de aprovação do presidente caiu para 31%, combinando seu ponto baixo de primeiro mandato com esse grupo e o mesmo que sua posição com eles em janeiro de 2021.

A pesquisa encontra o presidente debaixo d’água e afundando em quase todas as principais questões que ele procurou abordar durante seu tempo no cargo, com a confiança do público em sua capacidade de lidar com essas questões também no declínio.

Os índices de aprovação de Trump em questões econômicas caíram notavelmente desde o início de março, quando o lançamento de seu plano de tarifas levou à volatilidade no mercado de ações e preocupações com o aumento dos preços. Na inflação, a aprovação caiu 9 pontos para 35%e, nas próprias tarifas, caiu 4 pontos para 35%. Suas marcas para lidar com a economia caíram 5 pontos para uma carreira baixa de 39%; Ele atingiu sua baixa anterior uma vez em seu primeiro mandato e novamente em março). Apenas cerca da metade (52%) expressa confiança em sua capacidade de lidar com a economia, queda de 13 pontos em comparação com uma pesquisa da CNN em dezembro.

“Estou decepcionado. Não votei nele. Eu lhe daria o benefício da dúvida, porque imaginei que ele poderia fazer coisas para ajudar a economia e … mais decepção”, disse um morador de 55 anos da Virgínia que se identifica como independente e participou da pesquisa. Ela trabalha para o governo federal há mais de duas décadas e pediu que seu nome não fosse usado.

Após seus esforços de longo alcance para remodelar a força de trabalho do governo federal, Trump perdeu terreno nos índices de aprovação para o gerenciamento do governo federal (42% aprovam, queda de 6 pontos desde março) e apenas 46% expressam confiança nele para nomear as melhores pessoas para o cargo, queda de 8 pontos desde dezembro. Menos da metade (43%) vê as ações de Trump como uma mudança necessária em Washington, enquanto a maioria (57%) diz que sua abordagem à presidência está desnecessariamente colocando o país em risco.

Derek Steinmetz, um democrata de Wauwatosa, Wisconsin, disse que estava mais preocupado com o “desrespeito abrangente de Trump pela regra e pelas normas e pela estrutura de nosso governo. Foi uma preocupação o primeiro mandato, mas é muito pior desta vez porque há menos guardares no lugar”.

Os movimentos de Trump em Relações Exteriores – que incluíram uma postura mais amigável para a Rússia em sua guerra com a Ucrânia e encerrar muitos programas de ajuda externa – também estão vendo a desaprovação da maioria (39% aprovam, 60% desaprovam). Metade diz que eles têm muito ou alguma confiança em sua capacidade de lidar com assuntos externos, abaixo de 55% antes de assumir o cargo.

Mesmo na imigração, uma questão em que Trump superou seu primeiro mandato em 7 pontos no início deste ano, a pesquisa encontra ratings de aprovação diminuídos e diminuiu a confiança nas ações de Trump. No geral, 45% aprovam agora, queda de 6 pontos em relação a março e 53% expressam confiança em sua capacidade de lidar com isso, abaixo dos 60% em dezembro.

Trump recebe classificações por pouco positivas em apenas uma questão testada na pesquisa: seu manuseio de questões relacionadas à identidade de gênero e às pessoas trans. No geral, 51% aprovam seu tratamento desse assunto, incluindo 90% dos republicanos, 48% dos independentes e 16% dos democratas.

“Na verdade, estou muito feliz por ele ter dito que há apenas homens e mulheres. Fiquei muito feliz quando isso saiu, quando ele colocou isso em lei, que há apenas homem e apenas mulher, que não há binário, ele, ela, eles. Não há eles”, disse Lisa Munson, uma mãe de Trump, que votou em Trump.

Os esforços de Trump para moldar artes, cultura e história americana, no entanto, são muito menos populares, com 64%, considerando -o inapropriado para ele tomar ações como assumir o controle do Kennedy Center for the Performing Arts e buscar mudanças nas exposições nos museus da Smithsonian Institution, um esforço que ele delegou em parte ao vice -presidente JD Vance.

Vance corresponde à classificação de aprovação de 41% de Trump em geral na pesquisa, com 58% de desaprovação. Nem Trump nem Vance são vistos favoravelmente pela maioria dos americanos. Apenas 40% dizem ter uma visão favorável do presidente e 34% uma visão favorável de Vance.

No geral, a confiança dos americanos em Trump para usar o poder da presidência com responsabilidade (46% confiante, queda de 8 pontos) e para fornecer liderança real ao país (50% confiante, queda de 9 pontos) caíram acentuadamente desde dezembro. Trump emitiu uma série de ordens executivas direcionando mudanças nas práticas e políticas do governo que enfrentaram inúmeros desafios no tribunal.

“Eu não sou um grande fã dessas ordens executivas que Trump e todos os outros presidentes emitem constantemente. No caso de Trump, acho que ele exagera nessas ordens executivas, e é por isso que muitos deles são abatidos pelos tribunais, você não tem a autoridade que vive em Stanta, no New Mastrodonato, mestre e seleção de Trump e parcialmente retirada que vive.

“Eu gostaria que ele fosse um pouco mais discreto e se concentrasse nas ordens executivas que ele escreve e questões que ele poderia vencer no tribunal. Ele parece ser como Yosemite Sam, você sabe? Baptando com duas armas nas duas mãos, e alguns deles grudam e alguns não”.

Pouco mais da metade dos americanos (52%), incluindo a maioria dos democratas e republicanos, dizem que a segunda presidência de Trump mudará fundamentalmente o país de maneira duradoura. Um pouco mais de um terço (36%) diz que qualquer mudança significativa que Trump faz desaparecerá quando deixar o cargo, e apenas 12% dizem que o segundo mandato de Trump não resultará em mudanças significativas no país.

Ainda assim, os americanos estão intimamente divididos se Trump cumpriu importantes promessas de campanha. Apenas a menos de metade, 48%, dizem que ele está fazendo um bom trabalho, 51% um trabalho ruim – números que refletem de perto esse ponto em seu primeiro mandato. Uma maioria de 55% diz que ele tomou pelo menos algumas ações para abordar efetivamente os problemas do país, embora apenas 28% acreditem que ele fez coisas que já começaram a ajudar a resolver os problemas do país.

Mastrodonato, o eleitor de Trump do Novo México, também vê Trump como cumprindo suas promessas. “Ele está fazendo o que disse que faria. Algumas de suas abordagens, eu adotaria uma abordagem diferente, mas, você sabe, ele é Donald Trump, então ele fará o que quiser.”

A pesquisa da CNN foi realizada entre 1.678 adultos em todo o país pelo SSRS de 17 a 24 de abril, usando uma combinação de entrevistas on-line e por telefone. As amostras de pesquisa foram originalmente extraídas de duas fontes-um painel online baseado em probabilidade e uma amostra baseada em registro-e combinada. Os entrevistados foram inicialmente contatados por correio, telefone ou e -mail. Os resultados para a amostra completa têm uma margem de erro de amostragem de mais ou menos 2,9 pontos.

Emily R. Condon da CNN, Edward Wu e Aleena Fayaz contribuíram para este relatório.