Entre os links: as últimas notícias do UFC, Brandon Moreno brilha, Emmett vs. Murphy, PFL Tournament

Dana White e o UFC lançaram várias notícias na terça -feira, incluindo duas lutas pelo título para o UFC 316 – Merab Dvalishvili vs. Sean O’Malley 2, e Julianna Peña vs. Kayla Harrison – até um novo evento principal para o UFC Kansas City entre Ian Machado Garry e Carlos Prates. Como o UFC 316 agora se compara ao resto da ardósia de 2025 até agora?

Em uma nova edição entre os links, o painel reage e responde às suas perguntas sobre as grandes notícias da semana e as possíveis ramificações de cada um. Além disso, os tópicos podem incluir a vitória por decisão unânime de Brandon Moreno sobre Steve Erceg, juntamente com outros momentos notáveis ​​do UFC México no fim de semana passado, o UFC Vegas 105 manchete por Josh Emmett vs. Lerone Murphy, o PFL lidando com hursdles e luminosas antes de seus chutes de torneios mundiais.

Junte -se a Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, e assista ao show ao vivo às 12:30 ET / 9:30 da manhã no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e em podcasts da Apple, podcasts do Google, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.