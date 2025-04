Entre os links: Paddy Pimblett domina, a cabra Volkanovski Featherweight? Além disso, Fallout Full UFC 314

Paddy Pimblett agrediu, ensanguentado e acabou parado com Michael Chandler no evento co-de-main do UFC 314 no último sábado em #Miami, e agora o teto parece ter sido levantado sobre o quão alto Pimblett pode se tornar na melhor divisão do UFC. Pimblett pode encontrar seu caminho para o UFC Gold, e qual é o próximo passo para levá -lo até lá?

Em uma nova edição entre os links, o painel recapitula o excelente desempenho de Pimblett contra Chandler, seu potencial de campeonato e onde “The Paddy” vai a seguir. Além disso, os tópicos incluem Alexander Volkanovski, recuperando o título de peso penas contra o Diego Lopes no evento principal, a discussão de cabras com esta última conquista, Jean Silva destruindo Bryce Mitchell e muito mais.

O anfitrião Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e José Youngs.

Assista ao show ao vivo às 12:30 ET / 9:30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e em podcasts da Apple, podcasts do Google, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.