Entre os links: UFC 314, Michael Chandler vs. Paddy Pimblett, Volkanovski vs. Lopes, cancelamentos de GFL

A semana de luta do UFC 314, pois o UFC está programado para colocar uma de suas filas mais emocionantes de papel na memória recente e, embora os fãs hardcore estejam empolgados com o evento principal do campeonato entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes, parece que o hype geral do fã está no evento co-main e em destaque.

Em uma nova edição entre os links, o painel discute as grandes histórias antes do enorme cartão de pay-per-view de sábado em Miami, onde está o hype, junto com as apostas gerais no aterrissagem de penas vagas entre Volkanovski e Lopes. Além disso, eles discutirão o co-headliner de cinco rounds entre Michael Chandler e Paddy Pimblett, o concurso em destaque entre Bryce Mitchell e Jean Silva, a GFL cancelando seus dois primeiros eventos, as grandes notícias de Aaron Pico assinaram com o UFC e muito mais.

O anfitrião Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Denis Shkuratov, da Radio da Rádio.

Assista ao show ao vivo às 12:30 ET / 9:30 PT no vídeo acima.

