Equipamento de jardinagem: ofertas de primavera na Amazon

O chão está descongelado e agora é a sua hora de enrolar essas mangas e começar a trabalhar semeando seus jardins de primavera com grandes promoções!

Temos todas as mercadorias para que você composta, lavando e plantando … e com os aventais, luvas e bandejas, você ficará limpo, estará fazendo isso!

Tire o máximo proveito do seu plantio com as oduras negras de jardinagem da Amazon!

Miracle-Gro Dual Câmara compostagem

Adicione nutrientes ao seu jardim com um Miracle-Gro Dual Câmara compostagem !!

Transforme todos os seus restos de alimentos orgânicos da cozinha em um composto que aumenta o jardim com este copo fácil de usar … basta misturar com alimentos fulmantes e resíduos de quintal para fazer um fertilizante rico em nutrientes

Um cliente feliz escreveu: “Até agora, tão bom. Não é fantástico para montar e parece bastante robusto. Encheguei um lado e o outro lado está cerca de 1/4 cheio e sua oscilação balançando ou qualquer coisa. Bem juntos”.

Fiskars ignoram tesouras de poda

Todo o poder de poda que você pode pedir a palma das suas mãos … com os amedroiros super nítidos de Fiskar, você fará um trabalho fácil desses galhos mortos e trazendo a vida de volta ao seu paisagismo com a precisão de corte.

Um cliente de recorte escreveu: “Eu já possuo um par de tesouras Fiskars Powerarc que tiveram um desempenho consistente para mim ao longo dos anos, então em que anos então meus podres Brune o melhor sinal nº 1 e o preço.

Ferramenta de jardim do Strrup e cultivador Ferramenta para serviço pesado

Diga adeus às ervas daninhas com o Ferramenta de jardim de enxada e cultivador strrup!!

Fique abaixo da raiz de seus problemas de jardinagem com esta enxada e ferramenta de raspador que facilmente se encaixa no solo compactado para remover aquelas ervas daninhas irritantes e crescimento indesejado em seu jardim. O telescópio não é e a lâmina de aço torna essa ferramenta pesada uma vez de preto para qualquer entusiasta do jardim.

Um revisor verificado escreveu: “A duração do é perfeita. Eu não tenho que fazer muito bening (por causa das minhas costas). É feito de material muito robusto e funciona perfeitamente !!

Ferramentas de jardim conjunto de ferramentas de jardim de 3 peças

Conseguir um aperto é trabalhar com o Ferramentas de jardim conjunto de ferramentas de jardim de 3 peças!!

Este pequeno conjunto de três peças terá todas as suas bases cobertas, enquanto você o quebra nesta primavera em todos os seus planos de envasamento. Use o cultivador para quebrar o solo embalado e remover as raízes e outros resíduos … Então nós as duas espinhas para dar lugar a todos os seus planos de plantas. Nós mencionamos que há um governante conveniente para testar a profundidade do seu plantio?!

Uma revisão de cinco estrelas recebeu: “As ferramentas são agradáveis ​​e resistentes, sem ferrugem, e um desempenho bom para cavar, cortar e ter tarefas gerais de jardinagem. Ótimo preço para toda a sua necessidade de jardinagem”.

Repotting tapete para transplante de plantas e controle de bagunça

Mantenha -o limpo com o Tapete de repoting para transplante de plantas internas e controle de bagunça!!

Comece seu jardim de primavera, mantendo -se limpo e organizado com uma bandeja de envasamento à prova d’água para um espaço livre de bagunça enquanto semeia as sementes da primavera! Você pode desembanar as fivelas de latão para uma superfície plana que você pode limpar facilmente e armazenar até os próximos planos de vasos.

Um fã de tapete escreveu: “Simples, mas incrivelmente usewul. Os cantos se encaixam e fazem uma bandeja grande. Ótimo para repotting planting plantas orquídeas. Quando você terminar, ela limpa facilmente na pia.

Luvas de jardinagem de bambu reforçadas nocry para mulheres e homens

Proteja suas patas com o Luvas de jardinagem de bambu reforçadas nocry!!

Obtenha as mãos proverbiais de itens nesta primavera, enquanto mantém as mãos literais limpas e seguras enquanto você enfrenta os planos de vasos em mãos as mãos primeiro! As luvas de bambu deixam suas mãos respirar enquanto trabalham duro … e o revestimento de espuma de látex protege as mãos dos elementos.

Um amante de luvas escreveu: “Recentemente, tive o prazer de experimentar as luvas de jardinagem de bambu reinforsadas nocry, e eu disse que estou completamente impressionado.

Atonete e assento de jardim mais largos

Fique confortável enquanto trabalha com um Atonete e assento de jardim mais largos!!

Textdon Let’s Garden Season quebre suas costas … desça ao chão com facilidade, apoiando -se naquelas tintas de dor fáceis de ferir, como as costas e os joelhos com este assento super usewul e um ajoelhamento. Os bolsos é que o lado manterá essas ferramentas pretas ao alcance do braço e as alças que os prenderem ajudarão em seus pés com o desconforto.

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “Eu tenho que ir a isso este pequeno banquinho/ajoelhamento. Meus joelhos são mais fracos do que eu gostaria, por isso me permite fazer dossemeMememememememememememememememememememates que me estão fazendo e depois levantar as fezes.

Chapéu de sombra de concha dura tecedada

Jogue sombra com isso Chapéu de sombra de concha dura tecedada dupla!!

Embora o sol seja ótimo para o crescimento do Getus, é sempre melhor se proteger de raios nocivos … e esse chapéu de palha ultra largura é a ferramenta perfeita para se manter fresco e protegido nesta temporada. O cordão ajustável o mantém firmemente no lugar e as fibras tecidas ajudam sua cabeça a respirar ao sol da primavera.

Um amante de chapéu feliz escreveu: Ótimo chapéu resistente para proteção solar. Eu uso isso enquanto estou montando e treinando cavalos, jardinando e trabalhando lá fora. “

Growneer 72 células Pots de cabeça de bandejas de partida de semente

Estrela suas sementes com a direita com o Growneer 72 células Pots de cabeça de bandejas de partida de semente!!

Fazer com que suas sementes brotem é um estalo com essas pequenas bandejas de partida terríficos … você simplesmente inicia cada cápsula com solo e água ricos em nutrientes enquanto observam e água enquanto observa o crescimento que o crescimento ocorre. Os 100 % de vasos biodegradáveis ​​podem ser COT e colocados diretamente no solo para reduzir o risco de choque de transplante, e incluíram alguns rótulos pequenos para manter seu plantio em ordem!

Um revisor verde do pão escreveu: “Eu amo as pequenas coisas! Eles são tão legais. Eles são resistentes o suficiente para não se deformar muito com a rega, mas fino o suficiente para rasgar, se você não perturbar o perturbação”.

A aventes de jardinagem adulta unissex de design esschert

Mantenha suas roupas arrumadas com o A aventes de jardinagem adulta unissex de design esschert!!

Mantenha seu solo em seus canteiros de flores … não em suas roupas com este avental de jardinagem de lona durável … Completo com bolsos profundos para todos os seus itens essenciais e pescoço ajustável e tiras de resíduos para caber em todas as formas.

Um cliente feliz escreveu: “Como ter outro conjunto de mãos para manter seus implementos de jardinagem. É super resistente e serve para mantê -lo limpo. Não poderia pedir um avental de jardinagem melhor”.

