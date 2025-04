Eric Dane diagnosticado com ALS

Eric diz que ainda vai continuar trabalhando em Hollywood, apesar do diagnóstico … e ele diz que estará de volta no set no próximo filme, filmando a próxima temporada de “Euforia”. A produção da série HBO está programada para começar na segunda -feira.

Comumente conhecida como doença de Lou Gehrig, a ELA é um sistema nervoso que afina os nervos nas células espinhais da medula espinhal e do cérebro … ele obtém trabalho ao longo do tempo e causa o castelo do controle muscular, de acordo com a clínica Mayo.