Erik e Lyle Menendez vencem, o juiz concede

Erik dando Lyle Menendez Vai que seu dia no tribunal busque uma nova sentença e possam vencer sua liberdade … depois de uma intensa batalha com o condado de La, terminou com o juiz Rauding a favor dos irmãos.

Os irmãos Menendez apareceram remotamente na corte do condado de LA na sexta -feira onde Da Nathan Hochman E a equipe de promotores apresentou seu caso ao juiz por julgar a petição de ressentir -se com Erik e Lyle – uma petição que foi apresentada por arquivado pelo Pureous Da George Gascone que o recém -eleito Hochman opositou veementemente.

Os irmãos – usando blues da prisão – eram um fungo é uma tela de vídeo no tribunal e reagiu visivelmente à medida que os promotores repetidos afirmaram que eles não haviam mudado a irmã da irmã Sine Sine sua convicção … porque nunca admitiram que suas reivindicações purimaram armas em armas de medo.

Houve momentos em que Erik e Lyle se entreolharam e balançaram a cabeça com nojo.



A equipe de Hochman também disse ao juiz que o promotor anterior apenas solicitou que Erik e Lyle se ressentemissem porque, porque ele estava com números de Doube-Digit Numbers nas urnas, e os pensamentos ganham votos ao abraçar os irmãos.





Advogado de Erik e Lyle, Mark GeragosAgitou a apresentação dos promotores – nos filhos das mais de duas horas e meia – e os rasgou por apresentar uma “esquete de SNL” que falava apenas sobre os anos 80 e 90 e ignorou tudo o que os irmãos Medez acompanharam nos mouros.



Depois que Geragos chegou, ele se concentrou, os esforços de Erik e Lyle para reabilitar enquanto estavam na prisão. Ele disse ao juiz sobre um oficial de correções que diz que é bem -vindo ao vivo para morar em seu vizinhança e outro homem que estava na prisão com eles que Crothers por melhorarem a melhoria da vida de Inma, abrindo a prisão.

O que foi todo recebido e feito, o juiz negou a moção de Hochman para rejeitar a petição de ressentimento – o que significa que os irmãos e Geragos estarão de volta à frente do juiz na próxima semana para buscar uma nova sentença.

Fora do tribunal, Geragos chamou a audiência de sexta -feira, possivelmente Erik e o “Maior dia de Lyle, que Suey está sob custódia”.

Ele também admonta o escritório do promotor por mostrar fotos de cenas de crime sangrento, sem aviso prévio e traumatizando os membros da família Menendez que estavam no tribunal para apoiar Erik e Lyle.



Antes do início da audiência de sexta -feira … Cooper KochQue jogou Erik em Ryan MurphyA série Netflix, “Monsters: The Lyle e Erik Meneendez Story”, entrou no tribunal com o namorado … a esposa de Erik, Dam Menendez Também estava lá com a filha adotiva de Erik, InvernoPara.

Então, agora o ressentimento vai cair é 17 de abril, e sabemos que Geragos pretende pedir ao juiz que mude sua condenação … do assassinato de primeiro grau a Mansllaugter. Se as coisas, os irmãos poderiam ser lançados da prisão imediatamente, porque já serviram muito mais do que o máximo para Mansllaugter na Califórnia.

Mas, mesmo que o juiz não faça isso … Gov. Gavin Newsom Já enviou o caso Menendez para o Conselho de liberdade condicional, que revisará o caso dos irmãos é 13 de junho para determinar a IFINI reabilitada e se eles não houver um perigo para a sociedade.



