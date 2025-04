Ernie Hudson assume o papel de ‘Toy Story’ após a morte de Carl Weathers

Carl Weathers Pode ter nos deixado tristemente … mas seu papel de “Toy Story” vai viver está na franquia da Disney com a ajuda de Ernie Hudson TMZ aprendeu.

Fontes de produção nos dizem … o ícone “Ghostbusters” foi escalado como Combat Carl, o personagem interpretado pela lenda “Rocky”, que morre no ano passado aos 76 anos.

Combat Carl é a linha de brinquedos da figura de ação do tipo GI Joe no universo TS … e depois de seu papel inesquecível em “Predator”, fez todo o sentido que a CW se encaixasse no molde!