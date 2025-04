Escovas de dentes, produtos de higiene bucal – ofertas da Amazon

Teeeth e gengivas com

As limpezas da primavera não para em sua casa … Dê à boca uma grande atualização nesta temporada com todos os principais nomes e produtos para deixar a boca feliz!

Desde as principais escovas de dentes de tecnologia e as escolhas de água de trabalho rápido a poderosos enxaguatórios bucais e tiras de clareamento … Escolhemos todas as melhores ofertas para colocar um sorriso (recém -limpo) em seu rosto!

Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 escova de dentes elétrica recarregável

Aproveite ao máximo a sua escovação com um Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 escova de dentes elétrica recarregável!!

Esta escova de dentes elétrica é o futuro do calor dentário … com intensidades ajustáveis ​​para seus camisetas e gengivas e indicadores sensíveis à pressão para se dar o pincel certo sempre. Esta escova de dentes pode durar duas semanas de escovação é uma única carga e os dons esquecem de trocar regularmente a escova de dentes bem quando … mencionamos que há de ótimas cores para escolher de moda e banheiro ao estilo e banheiro?

Um cliente feliz escreveu: “Eu já tive algumas escovas de dentes eletrônicas, mas este é o meu primeiro Philips 6500. Depois de usá -lo, uma vez que eu sinto uma diferença absoluta diferença, meu abastecimento limpo. Escovas de dentes que uso.

Oral-B IO Series 2 Recarregável Kit de escova de dentes elétricos de energia elétrica

Cuide muito bem do seu teeeth com o Oral-B IO Series 2 Recarregável Kit de escova de dentes elétricos de energia elétrica!!

Segure e economize quando você obtém este ótimo kit de partida da Oral B … Ele vem completo com tudo o que você precisa para entrar no caminho para os teeeth e as gengivas, incluindo o pincel, bom e carregador. A bateria de íons de lítio e o timer ajuda você a escovar o caminho certo sempre.

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “A escova de dentes da Série 2 Oral-B é impressionantemente fritamente usada. Seu design intuitivo e aderência confortável facilitam a escovação diária.

Philips Sonicare Diamondclean Smart 9500 Toothbrush de dentes elétricos

Começar a escovar o caminho certo com um Philips Sonicare Diamondclean Smart 9500 Toothbrush de dentes elétricos:

Traga sua escovação para uma classe de elite de limpeza com este kit completo de escova de dentes elétricos da Philips. Emparelhe os vários modos, o sensor de pressão, três intensidades e a conexão Bluetooth com o aplicativo Sonicare para dar à sua limpeza complexa de movimento disponível.

Um comprador verificado escreveu: “Este produto é uma máquina de cuidar do dentes !!!!

Escova de dentes elétrica de crianças oral-b

Ensine a seus tots o valor de escovar com um Escova de dentes elétrica de crianças oral-b com sensor de pressão de treinamento e temporizador!!

Traga a importância dos cuidados de saúde dental para os pequenos em sua casa com esta escova de dentes elétrica muito elétrica da Oral B. O timer fácil de usar e os pincéis do tamanho de uma criança darão aos seus filhos o poder de levar os dentes escovados em suas mãos!

Um cliente feliz escreveu: “leve e fácil para uma criança para nós. O tamanho é perfeito e a bateria dura muito tempo. A cor é sutil.

FLOSSOR DE ÁGUA ORAL-B.

Chegar a esses pontos difíceis de alcançar com um FLOSSOR DE ÁGUA ORAL-B.!!

Os flaspers de água são um ótimo complemento para o seu banheiro … o fluxo de água focado ajuda a limpar profundamente a sua linha de gengiva com fluxos ajustáveis ​​disso incluem microbolhas para reduzir a placa e as bactérias.

Um usuário verificado escreveu: “Este produto ajudou meus teeeth e gengivas. Eu tinha uma gengivite moda e o dentista recomendava usar fio dental todos os dias. Eu sou desajeitado e isso realmente faz um bom trabalho. “

Crest 3D Whitestrips Radian Express com LED

Ilumine seu sorriso com Crest 3D Whitestrips, Radiant Express com luz do acelerador LED!!

Pule os aborrecimentos de visitas ao escritório e acompanhamentos irritantes, trazendo a mesma tecnologia de clareamento poderoso para casa. As tiras da crista iluminam seus camisetas a qualquer momento e quando você usa a luz LED incluída para aumentar seu poder de clareamento.

Um cliente feliz escreveu: “Finalmente White Teeeth. Seria elogios pela direita dos dentes, mas naturalmente amarelos. Então, depois de 50 anos, eu decido experimentar esse caminho”.

Oral-B deslize o fio limpo profundo da hortelã oral-b

Obtenha fio dental para toda a família com este pacote de Oral-B deslize o fio limpo profundo da hortelã oral-b!!

Você nunca terá o seu dentista para o seu dentista diz que você precisa usar mais fio dental que você compra essa multipack de multi -lixo de fio dental da Oral B. O fio dental de deslizamento é uma alternativa lisa e plana à corda clássica do estilo de rosca … remoção da placa e bactérias.

Um revisor do fio dental escreveu: “Este é o meu fio de fio favorito. Você terminou”.

Listerina Ultraclean Cuidado Oral Antiséptico Vida bucal

Lavar germes com Listerina Ultraclean Cuidado Oral Antiséptico Vida bucal!!

Não há nome melhor confiável para a lavagem musical do que a Listerine … e com este pacote de botetas de litro, você tem o dobro do poder de limpeza à sua disposição. Não mata apenas 99,9% dos germes … também voa placa, gingivitus e tártaro.

Um revisor de cinco estrelas escreveu: “Se você está procurando um enxaguatório bucal que realmente funcione e dê esse sentimento limpo duradouro, Listerine é o caminho a percorrer! Registre-o para quem valoriza o hálito fresco e os dentes saudáveis”.

