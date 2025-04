Espera -se que o alto funcionário russo visite Washington para negociações com o governo Trump nesta semana

CNN

–



O negociador russo sênior Kirill Dmitriev deve visitar Washington nesta semana para se reunir com Steve Witkoff, do Top Trump, por negociações sobre o fortalecimento das relações entre os dois países, enquanto procuram acabar com a guerra na Ucrânia, de acordo com um funcionário dos EUA e duas fontes familiarizadas com os planos.

Sua visita marcará a primeira vez que um alto funcionário russo visitou Washington, DC, para negociações desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 e marca um passo adicional no acentuado aquecimento nas relações entre os dois países desde que o presidente Donald Trump voltou ao cargo em janeiro.

Dmitriev é um consultor próximo de Putin e viajou com as principais autoridades russas para Riyadh na Arábia Saudita em fevereiro para começar a discutir um acordo para o fim da guerra na Ucrânia. Ele também trabalhou com Witkoff para libertar o professor americano Marc Fogel da Rússia, que o governo Trump acertou como um gesto de boa vontade.

O governo dos EUA levantou temporariamente as sanções contra a Dmitriev para permitir que o Departamento de Estado lhe concedesse um visto para chegar aos EUA, disse uma das fontes familiares. Outra fonte disse que houve um pedido ao Departamento do Tesouro para uma suspensão temporária das sanções.

Um porta -voz do Departamento de Estado disse à CNN que “os registros de vistos são confidenciais sob a lei dos EUA”, para que “não possam comentar casos de visto individuais”.

Um porta -voz do Departamento de Estado disse à CNN que "os registros de vistos são confidenciais sob a lei dos EUA", para que "não possam comentar casos de visto individuais".

Um representante da Dmitriev se recusou a comentar. O Kremlin disse na quarta -feira que uma visita aos EUA por Dmitriev for palestras é “possível”, confirmando a comunicação contínua com Washington.

O Dmitriev, com formação em Harvard, é o CEO do RDIF Sovereign Wealth Fund da Rússia e foi sancionado pelo governo Biden-assim como Putin-sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. O Departamento do Tesouro escreveu em 2022 que “Putin e seu círculo interno de companheiros confiam há muito tempo com RDIF e Dmitriev para arrecadar fundos no exterior, inclusive nos Estados Unidos”.

A visita ocorreria apenas alguns dias depois de Trump, em uma entrevista à NBC, sugeriu que ele pudesse emitir mais sanções contra a Rússia e disse que estava “chateado” com o presidente russo Vladimir Putin por criticar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Apesar das críticas recentes de Trump, o presidente elevou a posição de seu antecessor Joe Biden sobre a guerra na Ucrânia. O governo anterior introduziu sanções sobre Moscou sobre sua invasão de 2022 e forneceu bilhões de dólares em apoio militar a Kiev.

Trump não está fornecendo nenhuma nova ajuda militar e pediu o fim dos combates, às vezes ecoando os pontos de discussão do Kremlin e sugeriu um assentamento que via a Rússia mantendo o controle do território ucraniano já apreendido.

Witkoff já se encontrou com Putin duas vezes em Moscou. Mas Trump parece estar ficando cada vez mais frustrado com o presidente russo com a falta de progresso para interromper os combates.

Em particular, Trump está questionando abertamente se Putin pode ser confiável e está ficando sem paciência com a Rússia, disseram três pessoas familiarizadas com os pensamentos recentes do presidente sobre o presidente russo.

Trump reconheceu em uma entrevista à Newsmax na semana passada que a Rússia pode estar “arrastando os pés”.

Putin não apenas rejeitou o recente apelo de Trump por um cessar -fogo imediato na Ucrânia, mas também adicionou condições – incluindo o levantamento das sanções dos EUA – para um cessar -fogo em lutar no Mar Negro após as últimas negociações da semana passada encerradas e a moratória foi anunciada pela Casa Branca.

Mas Trump parece igualmente frustrado com Zelensky. No domingo, ele acusou o presidente ucraniano de “tentar recuar” do acordo com os minerais que os dois países estão tentando negociar, acrescentando que Zelensky enfrentaria “grandes problemas” se não assinasse um acordo.

Anna Chernova, da CNN, contribuiu para este relatório.