‘Esta é uma luta de cães’: Dustin Poirier, outros profissionais reagem ao Wild Chris Eubank Jr. vs. Futa de Conor Benn

Chris Eubank Jr. e Conor Benn fizeram uma luta digna de sua construção insana, passando 12 rodadas selvagens em Londres. No final, Eubank levantou a mão.

Eubank derrotou Benn por decisão unânime de conquistar uma vitória sobre seu rival acalorado. Todos os três juízes marcaram a luta 116-112 para Eubank em uma luta e performance, que tinha o mundo do boxe conversando.

O ritmo ao longo da luta foi frenético, com os dois caras esvaziando o tanque enquanto a luta continuava a continuar. Eventualmente, Eubank conseguiu avançar – apesar de um corte no olho direito – nas últimas rodadas para conquistar a grande vitória. O caos para a construção continuou durante a semana de luta, com o Eubank perdendo peso em 0,05 libras na sexta -feira e sendo multado em US $ 500.000.

Eubank não foi multado em mais dinheiro depois de ficar sob o limite do dia da luta de 170 libras no sábado de manhã.

Os fãs de boxe não apenas assistiram, os combatentes do MMA também tomaram ação. Confira suas reações abaixo.

