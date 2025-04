‘Está na hora de você deixar os Estados Unidos’: os ucranianos recebem e -mails errôneos do Departamento de Segurança Interna

CNN

Alguns ucranianos que vivem legalmente nos EUA sob um programa de liberdade condicional humanitária da era Biden receberam um aviso nesta semana do Departamento de Segurança Interna, pedindo-lhes para deixar o país-uma mensagem que provocou pânico e depois se mostrou errônea.

“É hora de você deixar os Estados Unidos”, escreveu o departamento quinta -feira a alguns ucranianos em um “aviso de rescisão da liberdade condicional”, que foi obtido pela CNN. Acrescentou que a liberdade condicional expirará em sete dias e emitiu um aviso: “Não tente permanecer nos Estados Unidos – o governo federal o encontrará”.

Apenas um dia depois, aqueles que receberam o e-mail foram informados de que foi enviado “por erro”, de acordo com uma comunicação de acompanhamento obtida pela CNN. O aviso subsequente também disse que “nenhuma ação será tomada”, conforme indicado na mensagem anterior, acrescentando: “os termos da sua liberdade condicional, como originalmente emitidos, permanecem inalterados neste momento”.

As mensagens confusas surgem quando o governo Trump tentou reprimir a imigração, incluindo a deportação de centenas de migrantes que ela alega que são membros de gangues e detidos de ativistas estudantis pró-palestinos e críticos de Israel que estão nos EUA legalmente.

O DHS confirmou em comunicado à CNN que a mensagem enviada a alguns ucranianos sob o programa de liberdade condicional foi um erro e que o “programa de liberdade condicional não foi encerrado”. Também não há planos de encerrar o programa, disse um porta -voz à CNN. O DHS fez admissão sob o programa em janeiro, logo após Trump assumir o cargo.

Mas o visto foi suficiente para assustar vários ucranianos e americanos que os patrocinam, de acordo com uma fonte familiarizada com a situação. As cartas levaram a uma série de perguntas sobre se os ucranianos que foram trazidos aqui legalmente começando em 2022 seriam capazes de continuar morando nos Estados Unidos enquanto a guerra da Rússia com Kiev se desenrolar.

“Isso chocou todos que receberam isso”, disse Angela Boelens, presidente e fundadora da IA ​​Nice, uma organização que ajuda a patrocinar as famílias ucranianas. Ela passou a detalhar a experiência de duas mulheres, uma das quais está grávida e a outra que tem uma criança, que recebeu o email e “foi imediatamente aterrorizada. Eles estavam chorando, chamando seus patrocinadores, dizendo: ‘O que eu fiz?'”

Boelens disse à “redação” da CNN no sábado que a comunidade foi “capaz de se acalmar um pouco quando recebemos esse e-mail dizendo que isso era realmente um erro”, mas o retorno foi traumático.

“Na verdade, nos deixou com mais perguntas do que o que tínhamos antes”, disse ela. “Estamos nos perguntando como patrocinadores e como comunidade, você sabe ‘quem escreveu esta carta? Por que foi escrita em termos tão severos?’”

Em 2022, o presidente Joe Biden anunciou o programa “União para a Ucrânia” para os ucranianos que procuram vir para os EUA enquanto seu país lutou contra a invasão da Rússia. O programa exigia que os ucranianos que buscassem a entrada fossem patrocinados por um cidadão ou indivíduo dos EUA, incluindo organizações de reassentamento e sem fins lucrativos. Através desse processo, os candidatos ucranianos foram autorizados a viajar para os EUA e serem considerados para liberdade condicional humanitária, caso a caso. Se aceito, os indivíduos eram elegíveis para a autorização do trabalho.

Desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo, o DHS criticou a liberdade condicional humanitária, alegando que o governo Biden o abusou, estendendo -o a várias nacionalidades. O governo Trump terminou o status legal para mais de 500.000 migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela nos EUA sob alguns programas de liberdade condicional da era Biden, e disse que os migrantes serão analisados ​​em “caso a caso”.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.