Este é o pior começo do mercado de ações para um termo presidencial na história moderna

Nova Iorque

CNN

–



O presidente Donald Trump alertou os americanos em 2024 que uma votação no vice -presidente Kamala Harris seria uma votação para um colapso do mercado.

“Você quer ver um acidente de mercado? Se perdemos esta eleição, acho que o mercado desceria os tubos”, disse Trump em uma manifestação da Pensilvânia no final de outubro.

Semanas antes, Trump previu com confiança que, se ele perdesse, “o resultado será um acidente econômico de Kamala, uma depressão no estilo de 1929”.

Trump venceu a eleição, mas ele pode estar certo sobre um acidente ocorrendo após a eleição.

Trump e suas tarifas pegaram um mercado de ações em alta e estão no precipício de transformá -lo em um urso mais rápido do que qualquer presidente supervisionou na história moderna. Se o mercado de ações fechar no território urso – uma queda de 20% de um pico recente – seria o mais antigo de um novo governo que um mercado em alta se transformou em um urso na história do S&P 500, que remonta a 1957.

Essas mesmas tarifas também podem levar uma economia em expansão e transformá -la em uma recessão.

O S&P 500 perdeu 15% de seu valor desde o dia da inauguração a partir de domingo à noite. E isso nem conta as enormes perdas marcadas para o sino de abertura de segunda -feira.

A única queda semelhante para um presidente eleito tão rapidamente em sua presidência foi sob George W. Bush em 2001.

A próxima maior queda depois de Bush e Trump foi Carter no início de 1977. Esse declínio foi inferior a 6%, para dar uma idéia de quão longe a toca do coelho é o mercado agora.

O atual Wipeout do mercado atingiu um crescendo após o evento de “Dia da Libertação” de Trump, onde chocou e alarmou o mundo dos negócios, prometendo aumentar as tarifas em um ritmo sem precedentes. De fato, dois terços dos 15% caem no S&P 500 desde o Dia da Libertação.

“O Dia da Libertação foi seguido por dias de aniquilação no mercado de ações”, escreveu Ed Yardeni, da Yardeni Research, em uma nota para os clientes no domingo.

A terrível dos últimos dois dias de negociação foi correspondida apenas pelo acidente de 1987, pela crise financeira de 2008 e pela Covid Crash de 2020.

Obviamente, a mergulho recente do mercado por si só não é tudo o que é único sobre a situação atual. O que estava acontecendo antes que o mergulho o torna particularmente especial.

Bush assumiu o cargo com um mercado que já estava em declínio. Ao ler este artigo, pode ser difícil para alguns de vocês lembrar ou imaginar que houve um acidente de ação relacionado à Internet.

A explosão da bolha pontocom mergulhou o S&P 500 por cair 10% em 2000. Seria, portanto, difícil dizer que Bush era responsável pelo pobre estado do mercado em abril de 2001.

Trump, por outro lado, herdou um mercado em alta. O S&P 500 ganhou 23% em 2024.

De fato, é muito fácil dizer que Trump é diretamente responsável pelo mergulho sob sua presidência, dado quanto disso ocorreu desde o Dia da Libertação.

Devemos observar que a queda de 15% sob Trump no S&P 500 ainda não se qualifica como um mercado em baixa. Um mercado de baixa na maioria das definições requer uma queda de 20% de um pico recente. O NASDAQ já cruzou esse limiar, no entanto, fechando em um mercado de baixa na sexta -feira pela primeira vez desde 2022. O Russell 2000 também está em um mercado em baixa.

Obviamente, há a questão de saber se o que acontece em Wall Street afeta ou pelo menos é representativo da economia maior.

A resposta para a primeira parte dessa frase é provavelmente “sim”, enquanto a resposta para a segunda parte pode muito bem ser “sim”, também.

Embora alguns funcionários de Trump tenham argumentado que estão tentando ajudar a Main Street, mesmo que machuque Wall Street, não é fácil separar os dois.

Este não é mais o início da década de 1970 quando as pesquisas indicaram que menos de 25% dos americanos estavam envolvidos no mercado de ações. Aqueles foram os dias antes dos IRAs e 401 (k) s. A partir de 2024, mais de três em cinco americanos estavam envolvidos no mercado de alguma forma por Gallup.

“Wall Street é Main Street”, disse Yardeni. “As duas ruas prosperam e sofrem juntas … Main Street possui muitas ações em empresas americanas que enfrentam grandes interrupções como resultado das tarifas de Trump 2.0”.

Além disso, David Kotok, co-fundador da Cumberland Advisors, alertou que as tarifas de Trump atuarão como um choque maciço de suprimento semelhante ao choque do preço do petróleo de 1973-1974 durante a guerra de Yom Kippur.

“As tarifas de Trump são um grande aumento de impostos imposto como um imposto sobre vendas aos consumidores americanos”, disse Kotok. “Os choques de oferta significam uma inflação mais alta, juntamente com um crescimento lento ou recessão, o que é o pior de todos os mundos para o banco central”.

Embora não haja uma definição universalmente acordada de uma recessão, dê uma olhada nessas chances: o JPMorgan levantou a chance de uma recessão para 60%. Já havia sido 40%. O Goldman Sachs aumentou de 20% para 45%. O HSBC coloca 40%.

Vamos ver se o Bureau Nacional de Pesquisa Econômica chama uma recessão antes do final do ano. Eles confiam em uma série de métricas para fazer essa determinação.

Outra definição de recessão é se tivermos dois trimestres consecutivos de declínio no verdadeiro produto interno bruto. Já vimos previsões para que o PIB real despencar. Algumas previsões o fazem cair abaixo de zero para o trimestre 1 deste ano, e outras mal permanecem positivas.

A última vez que o PIB real teve dois trimestres negativos consecutivos no primeiro ano de uma presidência eleita depois de não ter uma recessão no ano anterior? 1953, quando os Estados Unidos estavam saindo da Guerra da Coréia.

A única guerra que Trump pode apontar se uma recessão ocorre é a guerra comercial que ele começou.

E ficar claro tudo isso pode se tornar um ciclo desagradável. Se o mercado se convencer de que uma recessão está a caminho, as ações poderão cair ainda mais. A RBC Capital Markets observa que a perda média para o S&P 500 durante uma recessão é de 27%.

A confiança é uma coisa frágil e a íngreme que a venda de mercado pode facilmente assustar CEOs e consumidores. O buraco soprado nos planos 401 (k) dos americanos e portfólios de investimento é tão grande que será difícil ignorar. E se os consumidores pararem de gastar, todas as apostas estão nessa economia.