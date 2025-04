Estrelas no Coachella Day 1 e toneladas de diversão

Ano após ano, o icônico festival de música no mundo faz todas as paradas e as colocações são uma única Festival de Música e Artes Coachella … E todas as celebridades e influenciadores de Hollywood estão instintivamente se reunindo com os campos do Império Polo para entrar em toda a ação!

Após uma quantidade insana de Tráfego e pesadelos logisticamente A festa começou e sua criação como as multidões colocou o passado atrás deles e teve um primeiro dia selvagem no deserto encabeçado por Lady Gaga!!

Hailey Bieber Entrou em um pequeno vestido preto para promover seu brilho labial Rhude em uma festa no deserto com Kendall Jenner E sua 818 tequila, enquanto James Charles Puts é uma clínica no Coachella Chic … completa com um par de brincos de pérola … e Charli d’Amelio Verifiquei todas as caixas de moda do Fest com franjas, rendas e tranças hippie!

Dylan Efron Estava sentindo o calor das diversão e abaixou-se para a meta da META EXPERIÊNCIA para um AC e uma parada de parada de parada ab-gasting Selfie … Brett Rockman Continua a trazer novos criados um ano após o ano após o deserto.

Lukas Gage Foi fotografado sorrindo a orelha a orelha enquanto desfrutava de um frio na casa de Heineken e Dylan Mulvaney Poses para uma foto em uma túnica de renda e biquíni enquanto pendura no evento do YouTube+.

Também há muito nisso nos 8 estágios diferentes ao redor do festival … com … com alguns convidados surpreendentes que se juntam aos artistas programados regularmente. Como relatamos pela primeira vezPendência, Benson Boone Juntou -se é palco pelo violão queen Brian MayAmbos Travis Barker dando Mgk Foram vistos na barraca do Saara se apresentando com três 6 máfia, Green Day’s Billie Joe Armstrong Balançou com o Go-Go’s e Becky g Apareceu com Tyla No palco ao ar livre!

Don satisfeito esquece todas as peças de arte de instalação em larga escala que podem ser vistas em torno dos campos de pólo gramado … confira todas as esculturas legais do Cool’s Cool que o festival tem a oferecer!